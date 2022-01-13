Stalker 2 Çıkış Tarihi Ertelendi

Stalker 2 çıkış tarihi ile ilgili oyuncuları üzecek bir karar alındı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yapım ertelendi. Geliştirici ve yayıncı GSC GameWorld, ertelenme kararına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, seneler boyunca sayısız aksaklıktan ötürü çıkışını gerçekleştiremedi. Oyun ilk olarak 2010 yılında duyurulmuş olsa da orijinal oyun özellikle maddi sıkıntılar yüzünden 2012 yılında iptal edildi. GSC Game World yenilendikten sonra oyunu 2018 yılında yeniden ortaya çıkardı.

Stalker 2 Çıkış tarihi Ne Zaman?

Geliştirici ve yayıncı GSC Game World, yeni Stalker oyununu bekleyen oyuncuları üzecek bir karar aldı. Alınan karar ile birlikte açık dünya temasına sahip video oyununun çıkış tarihi ertelendi. Peki, Stalker 2 ne zaman çıkacak?

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, 8 Aralık tarihinde piyasaya sürülecek. Eğer erteleme kararı alınmasaydı video oyunu, 28 Nisan 2022 tarihinde satışa sunulacaktı.

Neden erteleme kararı alındığına yönelik oldukça önemli bilgiler paylaşan GSC GameWorld, geliştirici ekibin oyunu kapsamlı bir şekilde test etmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Aktarılan bilgilere göre erteleme, şirketin vizyonunu yerine getirmesini ve oyunu istenen seviyeye ulaştırmasını mümkün hale getirecek.

Stalker 2'nin GSC tarihindeki en büyük proje olduğunun altığını çizen şirket, özellikle böyle bir proje söz konusu olduğunda geliştirme sürecinin uzun sürmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti. Görünüşe göre geliştirici ekip, oyunun sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesi için önemli ölçüde çaba sarf ediyor.

Stalker 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 150 GB kullanılabilir alan

Stalker 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 150 GB kullanılabilir alan

Stalker 2 çıkış tarihi erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl isimli video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.