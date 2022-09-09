S.T.A.L.K.E.R. 2 Süresiz Olarak Ertelendi! Para İadesi Yapılacak

Ukrayna merkezli geliştirici GSC Game World tarafından oluşturulan S.T.A.L.K.E.R., gerilim türünün en iyi oyunlarından biri olarak kabul görüyordu. İlk oyunun başarısının ardından GSC Game World, ikinci oyun üzerinde çalışmaya başladı. Microsoft ile anlaşmaya varan firma, yakın zamanda oyunu çıkarmaya hazırlanıyordu. Hatta oyun ön siparişe dahi açıldı. Fakat aniden yaşanan Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle geliştirme süreci sekteye uğradı.

Yaşanan sorunlardan sonra oyunun süresiz olarak ertelendiği açıklandı. Bu süreçte ön sipariş veren oyunculara da para iadesi yapılacağı belirtildi.

S.T.A.L.K.E.R.2 İptal Mi Oldu?

Son yılların en çok beklenen oyunları arasında yer alan S.T.A.L.K.E.R. 2, nükleer kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalma üzerine odaklanıyor. Gerilim türündeki oyun, birçok oyuncuyu sandalyesinden fırlatacak şekilde tasarlandı. Hatta oyunun son aşamalarına gelindi ve oynanış videosu dahi paylaşıldı. Fakat son dokunuşlar tamamlanmadan önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, S.T.A.L.K.E.R. 2 oyunun da yarıda kesilmesiyle sonuçlandı.

S.T.A.L.K.E.R. 2 geliştirme ekibinin yaşanan savaştan nasıl etkilendiğine dair bir video da paylaşan GSC Game World, hem hayranların cevapsız sorularını sonlandırmak hem de ekibin savaş ortamında yaşadığı bunalımı engellemek amacıyla oyunun yapımını süresiz olarak erteledi. Microsoft ise oyunu ön siparişle satın alan kullanıcılara gönderdiği e-postada para iadesi yapılacağını belirtti.

S.T.A.L.K.E.R. 2'nin geleceğinin hiç parlak olmadığı söylenebilir. Fakat oyun kesin olarak iptal olmadı. Yaşanan tüm bu süreçlerden sonra S.T.A.L.K.E.R. 2'nin bitirilip bitirilemeyeceği ise merak konusu.