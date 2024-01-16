Stalker 2 İçin Yeni Çıkış Tarihi Açıklandı: Ne Zaman Gelecek?

GSC Game World, Stalker 2: Heart of Chornobyl için bir erteleme daha gerçekleştirdi. En son olarak bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan shooter devam oyunu, şimdi 5 Eylül 2024 tarihine ertelendi.

Ukrayna merkezli stüdyo, oyunu geçen yılın ikinci yarısı çıkması planladıktan sonra hayran geri bildirimleri temel alarak bu erteleme kararını verdi.

Stüdyo, devam oyunu hakkında olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtse de, "teknik açıdan oyunun daha fazla zamana ihtiyacı var" düşüncesiyle karar alındı.

Stalker 2'nin yayın tarihi, GSC Game World'ün 2022'nin Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı istilası sırasında bir hareketli hedef gibi görünmeye başlamıştı. O zamanlar, GSC Game World, Kiev'de bulunuyordu, ancak o zamandan beri kısmen Çek Cumhuriyeti'ne taşındı.

Ancak tüm çalışanları Ukrayna'dan ayrılamadı, bir grup geliştirici, yaşamları altüst olmuş olan bu savaş bölgelerinden oyun üzerinde çalışmaya devam etti.

Stüdyo, Salı günü yayımlanan bir mesajda, "oldukça zorlu geliştirme süreci boyunca, zamanın ekibin temel özü olduğunu anladık" dedi.

Ardından "oyunu 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürmeye kararlıydık ve çıkış penceresine yetişmek için ekstra çaba harcadık.

Ancak, bu, yılın başında hala belirli bir teknik mükemmeliyet eksikliği gözlemlediğimiz gerçeğini değiştirmiyor; bu durum, hayranlarımızın beklediği final deneyimi için beklenen standartların altında kalmasına neden oldu." şeklinde açıkladı.