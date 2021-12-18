Stalker 2 NFT Planları Suya Düştü!

Stalker 2 NFT planları rafa kaldırıldı. Oyunun geliştiricisi GSC Game World, hayranlardan gelen yoğun tepkinin ardından NFT ile ilgili planlarını hayata geçirmekten vazgeçtiğini duyurdu. Plandan vazgeçilmeseydi büyük teklifi verenler oyuna NPC olarak eklenecekti ancak yeni yapılan açıklama ile bundan vazgeçildi.

S.T.A.L.K.E.R. 2, seneler boyunca sayısız aksaklıktan ötürü çıkışını gerçekleştiremedi. Oyun ilk olarak 2010 yılında duyurulmuş olsa da orijinal oyun özellikle maddi sıkıntılar yüzünden 2012 yılında iptal edildi. GSC Game World yenilendikten sonra oyunu 2018 yılında yeniden ortaya çıkardı. Zamanında büyük hüsrana uğramış hayranlarını hem şaşırtıp hem sevindirdi.

Ondan önce 2007'de çıkan video oyunu, oyuncuların içinde yeni oyunu çıkması için büyük istek uyandırmıştı. O zamandan bu zamana yeni oyunu bekleyen hayranların oyuna kavuşmasına oldukça kısa bir süre kaldı. S.T.A.L.K.E.R. 2, gelecek yılın nisan ayında piyasaya sürülecek.

Stalker 2 NFT Planından Vazgeçildi

Oyunun çıkışına kısa bir süre kalmışken ortaya atılan yeni bir fikir ile video oyunu dünyasında yer yerinden oynadı. Oyunculardan gelen tepkilerden sonra GSC Game World, oyunun resmi Twitter hesabında NFT içerikleri ile ilgili planlarından vazgeçildiğini açıkladı.

GSC Game World, yeni açıklamadan bir süre önce NFT fikirleri ile ilgili oldukça ayrıntılı bir açıklamada bulunmuştu. Kaldırıldığı için şimdilerde mevcut olmayan bir tweette NFT'lerin oyunun gelişim sürecine katkı sağlayacak bir gelir kaynağı olduğu ve tamamen isteğe bağlı olarak satın alınabileceği belirtilmişti.

Tweet, oyuncuların tepkisi dolayısıyla çok uzun bir süre boyunca hesapta kalmadı ve silindi. Bunun yerine oyunun NFT ile hiçbir bağlantısının olmayacağı bilgisini içeren yeni bir tweet paylaşıldı.

Oyuncuların isteklerine öncelik verip kararından anında vazgeçen GSC'nin tarafında görülen bu geri adım, diğer oyun şirketleri için örnek oluşturma potansiyeli de taşıyor. Bu da oyuncuların görüşlerine göre hareket eden oyun şirketlerinin sayısının artabileceği anlamına geliyor.

Peki, sizin geliştiricinin kurmak istediği Stalker 2 NFT ilişkisi ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce oyuncular tepki göstermekte haklı mıydı? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.