Standart Dışı Olan Maskeler Toplatılacak: 400 Marka İncelendi

Standart dışı olan maskeler toplatılıyor. Uzmanlar, piyasadaki bazı maskelerin hala yeterli standartta olmadığını belirtiyor. Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi ile birlikte maske kullanımı da büyük önem teşkil ediyor.

Standart Dışı Olan Maskeler Piyasadan Kaldırılacak

Piyasadaki üreticilere göre standartlara uygun üretim yapan firma oranı yüzde 10’u geçmiyor. Hürriyet'tan Emre Eser'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) harekete geçtiği aktarılıyor.

TİTCK Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu, standart üretimde maskelerdeki koruyuculuk oranını yüzde 90’dan yüzde 98’e çıkaran meltblown malzemesinin kullanılmadığını tespit etti. Şimdiye kadar 400’ün üzerinde firmanın üretiminin teste alındığı ve çıkacak sonuca göre bugünden itibaren bu tür ürünlerin piyasadan toplatılması bekleniyor.

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Maskeye artan talep ilk dönemlerde üretim konusunda bazı sıkıntılar oluşturdu. Daha sonra çok sayıda kişi maske üretimi işine girdi. Ancak bu kalitesiz maskelerin piyasaya sürülmesi vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturdu."

Meltblown Olmayan Maske Üreten Firmalar Hakkında Açıklama

Erkin Delikanlı açıklamasında meltblown olmayan maske üreten firmalar ile ilgili şunları söyledi:

"Bu firmalar onay alma süreçlerinde de devleti kandırma yoluna gidiyor. Onay için TİTCK’ya gönderdikleri ürünlerde gerçekten meltblown kullanıyorlar ancak piyasaya sürdüklerinde farklı bir malzeme kullanıyorlar. Hatta çanta astarı bile kullanan olduğunu görüyoruz. Bu sahtekârlara bakanlığın dur diyecek olması sektör profesyonelleri açısından sevindirici gelişme. Sektör temsilcileri olarak biz bu denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz. Denetimler sıklaştırılsın ki aramızdaki çürük elmalar ayrılsın."

Vatandaş Ne Yapmalı?

Erkin Delikanlı vatandaşların ne yapması gerektiği ile ilgili de şunları söyledi: