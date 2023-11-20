Apple Yine Üzecek: Standart iPhone 16 Modellerinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!

Apple'ın standart model iPhone'larındaki yenileme hızı hâlâ 60Hz'in norm olduğu 2016 yıllarında takılı kalmış durumda ve kullanıcılar bu durumu oldukça eleştiriyor.

120Hz ekranlar artık tüm Android amiral gemilerinde standart hâline gelmiş durumda ancak Apple'ın iPhone 15 ve 15 Plus'ı hâlâ 60Hz yenileme hızına sahip ve görünüşe göre önümüzdeki yıl da Apple kullanıcılarının beklentileri karşılanmayacak.

Apple Standart Modellerde Yine 60Hz Ekran Kullanacak

iPhone 16 serisinin ekran özelliklerini ortaya koyan bir sızıntıya göre serideki standart ve Plus modelleri yine 60Hz ekranlara sahip olacak.

Bu da özellikle ekran noktasında yenilik bekleyen kullanıcıların standart modellerde herhangi bir yükseltme yapmasının mantıklı olmadığını gösteriyor.

Son sızıntı aynı zamanda iPhone 16 serisindeki standart modellerin ekran boyutlarını da ortaya koyuyor ve temel modelin 6.12 inç ekrana sahip olacağını, Plus modelin ise 6.69 inç ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone serisinde hâlâ 60Hz ekranlar kullanılması normal mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.