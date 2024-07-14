Star Citizen'i Merak Edenler Kaçırmasın: Ücretsiz Oluyor!

Kickstarter üzerinden alınan bağışlarla finanse edilen, mega bütçeli Star Citizen bir kez daha ücretsiz uçuş etkinliği düzenliyor ve insanların uzay simülasyonunu bir hafta boyunca hiçbir şey ödemeden denemelerine izin veriyor.

Geliştirici ekip Cloud Imperium'un belirttiğine göre oyuncular 19 Temmuz'a kadar 10 farklı uzay gemisinden birini deneyerek diledikleri kadar uçuşlar gerçekleştirebilecekler.

Star Citizen Ücretsiz Hafta Sonu Etkinliği Başladı

Bu özel ücretsiz hafta sonu etkinliği, Star Citizen oyuncuları için bir tür kutlama dönemi olan Founders Festivali kapsamında gerçekleştiriyor. Bu festivalin bir parçası da yeni oyuncular için geliştirilmiş bir deneyim ve eski oyuncularla yeni oyuncuları buluşturan yeni bir rehber sistemi olacak. Festival sırasında rehberli oturumlara katılanlar zırh ve silah bonusları kazanacak.

Star Citizen, Kickstarter'dan topladığı 700 milyon doların üzerinde paraya rağmen hâlen daha bitmiş bir proje değil ancak oyunun yönetmeni Chris Roberts, bu yılın başlarında oyunun nihayet 1.0 sürümüne yaklaştığını belirtmişti.

Star Citizen fly free sayfasından "Enlist" butonuna tıklayarak oyuna başlayabilirsiniz. Ücretsiz hediyeler ve deneyimler hakkında daha fazla ayrıntı için Foundation Festival 2024 sayfasını kontrol edebilirsiniz.

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