Star Wars Anime Antolojisi Visions'ın Tanıtım Fragmanı Çıktı
Star Wars anime antolojisi Visions'ın tanıtım videosu sonunda gün yüzüne çıktı. Peki, yayımlanan fragman Yıldız Savaşları ve anime hayranlarına neler sunuyor?
Hayranların Star Wars anime antolojisi Visions'a ilk bakış atmasına fırsat tanıyan tanıtım fragmanı yayımlandı. Peki, Disney Plus'ta yayımlanması planlanan "Star Wars: Visions" dizisinin fragmanı tam olarak neler sunuyor?
Star Wars Anime Antolojisi Visions Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Star Wars evreninin yolunun anime evreni ile buluşturacak Visions'a ilk bakışın atıldığı tanıtım videosunda filmde yer alacak bölümler ve bölümlerin hangi stüdyolar tarafından hazırlanacağının bilgisi paylaşıldı.
Gerçek Star Wars Işın Kılıcı Geliyor
Disney dün yani 4 Mayıs 2021'de yayımladığı gerçek Star Wars ışın kılıcı videosu ile hayranların gözlerini kamaştırdı.
Dünyanın en çok takip edilen serilerinden biri olan Star Wars'un anime antolojisi, videoda değinilen noktalara göre Visions antolojisinde yer alacak bölümler ve onları yapan stüdyolar şunlardan oluşuyor:
- The Duel (Kamikaze Douga)
- Lop and Ochō (Geno Studio)
- Tatooine Rhapsody (Studio Colorido)
- The Twins (Trigger)
- The Elder (Trigger)
- The Village Bride (Kinema Citrus)
- Akakiri (Science Saru)
- T0-B1 (Science Saru)
- The Ninth Jedi (Production IG)
Trigger'dan Hiroyuki Imaishi, stüdyonun bölümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada karanlık tarafın ikizlerinin hikayesine odaklanıldığına işaret etti. Taku Kimura, kısa filmi Tatooine Rhapsody hakkında yaptığı açıklamada ise bölümden rock opera türünde bir bölüm olarak bahsetti.
Star Wars Anime Antolojisi Visions Ne Zaman Çıkacak?
Star Wars veya Yıldız Savaşları'nın anime evrenine katıldığı bölümlerden oluşacak Visions, 22 Eylül 2021'de Disney Plus'ın nispeten büyük içerik kütüphanesinde yerini almış olacak. Star Wars: Visions tanıtım videosunu izlemek için yukarıda yer alan video oynatıcısını kullanabilirsiniz.
Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenmeli?
Yıldız savaşları serisini daha önce hiç izlemediyseniz şu sıralar başlamak için harika bir zaman olabilir. Star Wars serisi hakkında hiçbir bilginiz yoksa seriyi hangi sırayla izleyeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz ama buna verilebilecek tek bir cevap bulunmuyor çünkü Yıldız Savaşları'nı izlemek için takip edilebilecek tek bir sıra yok.
Filmleri çıkış sırasına göre izlemek isterseniz şu sırayı takip edebilirsiniz:
- Star Wars: Yeni Bir Umut
- Star Wars: İmparator
- Star Wars: Jedi'ın Dönüşü
- Star Wars: Gizli Tehlike
- Star Wars: Klonların Saldırıs
- Star Wars: Sith'in İntikamı
- Star Wars: Güç Uyanıyor
- Rogue One
- Star Wars: Son Jedi
- Han Solo
- Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
Star Wars filmlerini kronolojik sırasına göre izlemek isterseniz de şu sırayı takip edebilirsiniz:
- Star Wars: Gizli Tehlike
- Star Wars: Klonların Saldırısı
- Star Wars: Sith'in İntikamı
- Han Solo
- Rogue One
- Star Wars: Yeni Bir Umut
- Star Wars: İmparator
- Star Wars: Jedi'ın Dönüşü
- Star Wars: Güç Uyanıyor
- Star Wars: Son Jedi
- Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
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