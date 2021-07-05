Star Wars Anime Antolojisi Visions'ın Tanıtım Fragmanı Çıktı

Hayranların Star Wars anime antolojisi Visions'a ilk bakış atmasına fırsat tanıyan tanıtım fragmanı yayımlandı. Peki, Disney Plus'ta yayımlanması planlanan "Star Wars: Visions" dizisinin fragmanı tam olarak neler sunuyor?

Star Wars Anime Antolojisi Visions Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Star Wars evreninin yolunun anime evreni ile buluşturacak Visions'a ilk bakışın atıldığı tanıtım videosunda filmde yer alacak bölümler ve bölümlerin hangi stüdyolar tarafından hazırlanacağının bilgisi paylaşıldı.

Dünyanın en çok takip edilen serilerinden biri olan Star Wars'un anime antolojisi, videoda değinilen noktalara göre Visions antolojisinde yer alacak bölümler ve onları yapan stüdyolar şunlardan oluşuyor:

The Duel (Kamikaze Douga)

Lop and Ochō (Geno Studio)

Tatooine Rhapsody (Studio Colorido)

The Twins (Trigger)

The Elder (Trigger)

The Village Bride (Kinema Citrus)

Akakiri (Science Saru)

T0-B1 (Science Saru)

The Ninth Jedi (Production IG)

Trigger'dan Hiroyuki Imaishi, stüdyonun bölümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada karanlık tarafın ikizlerinin hikayesine odaklanıldığına işaret etti. Taku Kimura, kısa filmi Tatooine Rhapsody hakkında yaptığı açıklamada ise bölümden rock opera türünde bir bölüm olarak bahsetti.

Star Wars Anime Antolojisi Visions Ne Zaman Çıkacak?

Star Wars veya Yıldız Savaşları'nın anime evrenine katıldığı bölümlerden oluşacak Visions, 22 Eylül 2021'de Disney Plus'ın nispeten büyük içerik kütüphanesinde yerini almış olacak. Star Wars: Visions tanıtım videosunu izlemek için yukarıda yer alan video oynatıcısını kullanabilirsiniz.

Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenmeli?

Yıldız savaşları serisini daha önce hiç izlemediyseniz şu sıralar başlamak için harika bir zaman olabilir. Star Wars serisi hakkında hiçbir bilginiz yoksa seriyi hangi sırayla izleyeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz ama buna verilebilecek tek bir cevap bulunmuyor çünkü Yıldız Savaşları'nı izlemek için takip edilebilecek tek bir sıra yok.

Filmleri çıkış sırasına göre izlemek isterseniz şu sırayı takip edebilirsiniz:

Star Wars: Yeni Bir Umut

Star Wars: İmparator

Star Wars: Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Gizli Tehlike

Star Wars: Klonların Saldırıs

Star Wars: Sith'in İntikamı

Star Wars: Güç Uyanıyor

Rogue One

Star Wars: Son Jedi

Han Solo

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Star Wars filmlerini kronolojik sırasına göre izlemek isterseniz de şu sırayı takip edebilirsiniz: