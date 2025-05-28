Oyuncuların Boykotla Terk Ettiği Oyun Steam'de Rekor Kırdı

Battlefield serisiyle ün salmış DICE'ın geliştirdiği Star Wars Battlefront 2, teknik anlamda başarılı bir oyun olsa da o dönem alınan kararlar yüzünden başarısız olmuştu. Son dönemlerde Fortnite ile işbirliği yapmasıyla da ilgiyi üzerine toplayan Star Wars evreni, Electronic Arts'ın 2017 lansmanında aldığı tartışmalı karardan sonra eski günlerine dönemediyse de Steam'de rekor kırarak dikkat çekti ve geçmişteki başarısızlığına rağmen Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı.

Peki durup dururken nasıl oldu da böyle bir yükseliş trendine giriş yaptı?

Yağma Kutuları ve Hileciler, Star Wars Battlefront 2'un Sonu Oldu

Bir zamanların "büyük hayal kırıklığı" olarak ün salan oyunda EA'nın para kazanma hırsının, eğlence faktörünün önüne geçtiği fark edildi. Yağma kutuları bunun en kuvvetli örneği oldu. Oyuncular, "pay-to-win" tarzı bir oyundan hızlıca elini eteğini çektikten sonra oyun kelimenin tam anlamıyla ölüme terk edildi. Ayrıca hilecilerin engellenemiyor oluşu da işin tuzu biberi olmuştu.

Şimdi bu yükseliş trendinin sebebi ise canlı hizmet oyunlarındaki değişime ayak uydurulmasıydı. Yağma kutuları, bu tarz oyunlarda görebileceğiniz muhtemel detaylar olarak kabul edilmeye başladı. Oyuncular, geçmişteki boykotu bitirmeye, hatta bazısı bunun bir hata olduğunu düşünmeye başladı.

İlaveten son dönemdeki ortaklıklar da oyunun canlanmasına sebep oldu. DICE ayrıca yeni bir Battlefield oyunu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Star Wars evreninin çekici bir şekilde işlenmesi de oyuncuları yeniden oyuna getiren ayrı bir etken oldu.

EA Games Para Hırsından Vazgeçmeli

Oyun her ne kadar Steam'de rekor kırmış olsa da oyuncular yeni bir boykota çok meyilli. Özellikle geçmişteki hataların tekrarlanmaması konusunda sosyal medyada yoğun bir baskı var. EA Games, şimdiye kadar imzasını attığı oyunların yaratıcısı olmaktan öteye geçmediği, yani oyunu piyasaya sürdükten sonra fazla emek vermediği, agresif para kazanma politikalarını benimsediği için tepki alıyordu. Şimdi ise dikkat etmeleri gereken şey, para akışını sağlıklı bir şekilde sağlamak olacak.

Siz Star Wars Battlefront 2 oynuyor musunuz? Bu rekorun kırılmasında aktif rol oynadınız mı yoksa oyunun halen değişmediğini mi düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.