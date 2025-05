Epic Games, Fortnite'a gelen Star Wars etkinliği kapsamında oyunculara Darth Vader'ı yenip müttefik olarak kazanma fırsatı sundu. Ama asıl dikkat çeken, bu yeni Vader'ın sesli komutlara cevap verebilmesi oldu. Üstelik ölen efsane aktör James Earl Jones'un dijital sesiyle...

Sistem Google'ın Gemini modeliyle çalışıyor. Yani oyuncuların söylediklerine yapay zeka cevap veriyor ve bunu Vader'ın ses tonuyla yapıyor. Bu noktada işler biraz raydan çıktı. Oyuncular daha ilk günden Vader'a küfrettirmeyi başardı. Epic hızlıca bazı kelimeleri filtrelese de meraklı oyuncular AI'ı garip ve uygunsuz cümleler kurmaya ikna etmeye devam etti.

Oyuncuların X'te (eski Twitter) paylaştığı bazı videolar:

DID HE JUST THREATEN TO KILL ME IN REAL LIFE??? 😭 pic.twitter.com/IQBGhV5LRe — cerealperson (@cerealcrowns) May 16, 2025

THIS FUCKING DARTH VADER UPDATE LMFAOOOOOO pic.twitter.com/2FGh8Uddmd — Aubrey (@Pancake27Lol) May 16, 2025

Darth Vader said what now? pic.twitter.com/NXqp0TJONM — CardinalV1 (@YTCardinalV1) May 16, 2025

This AI Darth Vader is the best and worst thing fortnite has ever introduced LMAO pic.twitter.com/UAD6ydPwxY — oliver (@StarlingBreak) May 16, 2025

Fornite Yeni Bir Meme Lord Yarattı

Disney ve Epic, bu içeriklerin nasıl sızdığını ve nasıl engelleneceğini düşünedursun, internet şimdiden Vader'ın bu yeni "meme lordu" haline bayılmış durumda. Oyuncuların kayda aldığı bazı örnekler gerçekten inanılmaz. Darth Vader artık şöyle şeyler söylüyor:

"Pride Month mu? Kimliğinizi kutlamanıza anlam veremedim ama neyse, devam et."

"Sabrımı sınamaya devam edersen iş aramak zorunda kalacaksın."

"Bu Chun Li hakkındaki değerlendirmen sadece kalça boyutuna mı dayanıyor?"

"Aldığın zafer için imparatorluk seni kutluyor, Hatsune Miku."

Ses Klonlama Teknolojisi Tartışma Yarattı

James Earl Jones, Darth Vader ses haklarını daha önce Lucasfilm'e devretmişti. Aktör hayatta olmamasına rağmen sesinin kullanılmasının sebebi de o. Böyle bir deneyim kulağa eğlenceli geliyor ama ses klonlama teknolojilerinin tartışma konusu olduğu da bir gerçek.

Örneğin Vader'in "İş aramak zorunda kalırsın." demesi bazılarının hoşuna gitmemiş. Karakterden gelen yorumları tehlikeli bulanlar var.

Epic Games bu konudaki önlemini almış ve cinsellik, gerçek dünya olayları/şiddeti veya kumar gibi konular için özel bir filtre yerleştirmiş. Oyuncular bu filtreleri aşmanın yolunu bir bir keşfediyor. Böyle giderse bu karikatürize olayın tamamen fişi de çekilebilir. Şimdilik oyuncular Vader ile sohbet ederek eğlenmenin peşinde.