Star Wars Jedi: Fallen Order Neredeyse FPS Olacakmış

Uzun yıllardır beklenen hikaye odaklı Star Wars oyunu ihtiyacına son veren Star Wars Jedi: Fallen Order için devam oyunu birkaç gün içerisinde çıkacak. Ancak tüm başarıya rağmen yeni ortaya çıkan bir bilgi, serinin gelişimi sırasında ne denli zorluklarla karşılaşıldığını gösterdi.

Star Wars oyunlarının haklarını elinde bulunduran ve geliştirici firma Respawn ile birlikte çalışan Lucasfilm, ana karakterin bir Jedi olmasını istememiş. Hatta oyunun çatışma odaklı bir TPS veya FPS olmasını dahi önermiş. Bu isteğin arkasında yatan neden ise çok ilginç.

Respawn: "Lucasfilm İçin Jedi'lar Bir Kutsal Kâse Gibi"

Proje ilk ortaya çıkmaya başladığı dönemlerde geliştirici firma Respawn, eğitimini tamamlayamayan bir Padawan olan Cal tasarımıyla Lucasfilm'in kapısını çalmış. Başlangıçta Lucasfilm bu hikayeyi kabul etse de projenin ilerlemesiyle birlikte önemli görüş ayrılıkları olmuş.

Star Wars evreninin belki de en sevilen ve korunan markalarından olan Jedi kültü hakkında oldukça koruyucu davranan Lucasfilm, Cal karakterinin bir Jedi olmamasını istemiş. Yalnızca bir "güç kullanıcısı" olarak tasarlanmasını hatta Star Wars evreninde aşina olduğumuz ödül avcısı sınıfından birisi olmasını dahi önermiş.

Devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor'ın yönetmeni Stig Asmussen Lucasfilm'in tavrını şu sözlerle özetliyor: "Belki Bebek Yoda hariç, muhtemelen en koruyucu oldukları şey Jedi'lar. Bu yüzden bunu hak etmemiz gerekiyordu. Bütün bir süreçten geçmek zorunda kaldık. 'Neden onun bir Jedi olmasını istiyorsun? Jedi'larla ne yapmak istiyorsun?', sürekli bu sorularla karşılaştık."

Daha sonrasında Lucasfilm ile anlaşmaya varan Respawn, Cal'ın Star Wars ve Jedi külliyatını doğru bir şekilde yansıtan karakter olduğu konusunda firmayı ikna etmeyi başarmış.

Sizce TPS/FPS türünde hikayeli bir Star Wars oyunu nasıl olurdu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.