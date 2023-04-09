Star Wars Jedi: Survivor'da Gezilebilir Açık Dünya Olabilir

Star Wars hayranlarının merakla beklediği oyunlardan biri olan Star Wars Jedi: Survivor, 28 Nisan'da çıkış yapacak. Oyun hakkındaki gizem perdesi hala varlığını korurken bugün haritalar hakkında önemli iddialar ortaya atıldı.

Star Wars külliyatının en önemli gezegenlerinden olan Coruscant'ın oyunda yer alacağı açıklanırken bu gezegenin yalnızca bir harita olmayacağı, aynı zamanda açık dünya ögeleri barındıracağı iddia edildi.

EA Games Sözcüsü Düzeltme Yaptı

Star Wars yönetmeni Stig Asmussen'in Coruscant hakkındaki açıklaması sonrasında dedikodular dolaşmaya başladı. Buna göre Coruscant, oynanabilir bir açık dünya olarak kullanıcılara sunulacaktı.

Ancak Cyberpunk 2077'nin hayranlarına vadettikleri sonrasında bekleneni sunamaması sonrası aldığı devasa tepkiden ders çıkaran EA Games, yuvarlak sözlerle olsa da bu durumu yalanladı.

Twitter'dan açıklama yapan EA Games sözcüsü Andy McNamara, Asmussen'in açıklamasının doğru olduğunu ancak bu durumun özgürce keşfedilebilir bir Coruscant haritası anlamına gelmediğinin altına çizdi.

Öte yandan Asmussen, daha önceki açıklamalarında ilk oyuna kıyasla daha büyük, keşfedilebilir alanlar yarattıklarını belirtmişti. EA Games'ten konuyla ilgili gelen cevap, açık dünya iddiasını çürütüyor olsa da bu özellik, EA Games'in saklamak istediği bir sürpriz olabilir. Özellikle ilk oyun olan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın tekdüzelik sebebiyle eleştirilmesi sonrasında EA Games'ten böyle bir tasarım kararı almak şaşırtıcı olmazdı.