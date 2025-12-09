Bir Başka Star Wars Oyunu Daha Yeniden Yapılıyormuş

Bildiğiniz gibi Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, 2021 yılının Eylül ayındaki PlayStation Showcase sırasında duyurulmuştu. Ancak oldukça karanlık bir dönemden geçen geliştirilme aşamasında, şimdilik somut bir gelişme yaşanmış değil. The Game Awards şovu sırasında büyük bir geri dönüşe imza atması bekleniyor. Diğer yandan, ortaya çıkan birtakım bilgilere bakılırsa, devam oyunu Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords da yeniden yapılıyormuş.

Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords Remake, Duyurulmadan Tarihe Karışmış

Game File sitesinden Stephen Totillo, Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords oyununun Switch versiyonunu inceleme altına almış. Bu inceleme aşamasında, Restored Content Mod (Restore Edilmiş İçerik Modu) içerikli bir konsol sürümü planlanmış, ama Disney tarafından yasal yollar ile engel koyulmuş. Gerekçesi ise içeriğin üzerinde kimin veya kimlerin çalıştığının net olarak bilinmiyor olmasıymış.

İşin ilginç yanı şu ki Totillo, incelemeleri sırasında Star Wars: Knights of the Old Republic Remake için bir dönem lider stüdyo konumunda bulunan Aspyr tarafından Codename Juliet adı altında Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords yeniden yapımı üzerinde çalışıldığını da keşfetmiş.

2025 yılının Mart ayında kadar aktif bir şekilde geliştirilmekte olup, aşina olduğumuz bir yeniden yapım ile sınırlı kalmayacak ve orijinal oyundan geliştirilme aşamasında kesilmiş olan içerikleri de geri getirecekmiş. Yani bizlere içerik eksiğinin olmadığı bir devam oyunu deneyiminin yaşatılması planlanıyormuş.

"Peki 2025 yılının Mart ayından sonra ne oldu?" diye soracak olursanız, lisans sorunlarına, hukuki belirsizliklere ve şirket içi kararlara kurban gitmiş ve henüz duyurusu yapılmadan iptal edilmiş ve oyun tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini almış. Şu anda Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ile ilgilenen Saber Interactive tarafından projeye geri dönülür mü bilmiyoruz, ama şu an için devam oyununun yeniden yapımı bizlere yıldızlardan bile uzak diyebiliriz.