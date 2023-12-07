Starbucks'ın Değerinde Büyük Düşüş: 20 Günde 12 Milyar Dolardan Fazla Azaldı!

Starbucks, piyasa değerinin 20 gün içinde 12 milyar doların üzerinde düşmesiyle önemli bir gerilemeyle karşı karşıya.

Şirketin hisselerindeki 12 günlük uzun süreli düşüş, özellikle 16 Kasım'daki "Kırmızı Kupa Günü"nden bu yana ticari büyümede gözle görülür bir yavaşlamaya bağlanıyor.

"Kırmızı Kupa Günü"nde çalışanların daha iyi çalışma koşulları talep ettiği ABD'deki yüzlerce Starbucks şubesinde grevler gerçekleştirilmişti.

Starbucks'taki Boykotların Temel Nedeni Ne?

Bunun yanı sıra Starbucks'ın, işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı da tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Şirketin bu kararı, sosyal medya platformlarındaki eylem çağrılarıyla birlikte bir dizi boykota yol açmıştı.

Bu sorunların ortasında Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan, Morgan Stanley Küresel Tüketici ve Perakende Konferansı'nda Çin'deki toparlanma sürecinin de beklentilerin oldukça altında kaldığını belirtti.

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