8 Milyon TL'lik Araç Türkiye'de 18 Adet Satıldı: İşte O Araba!

Hongqi'nin Orta Doğu Direktörü Cheng Zhang, markanın Türkiye pazarındaki performansıyla ilgili memnuniyetini dile getirerek, Hongqi'nin tüm araçları yüksek kaliteli, son teknoloji özelliklerle donatılmış, sürüş kontrolü ve güvenliği entegre ederken lüks ve konforu ön planda tutan modeller yaratmak için global lider markalarla aynı üretim standartlarını benimsemişti dedi.

Ayrıca Hongqi birçok yönden benzersiz bir marka, Orta Doğu pazarı çerçevesinde Türkiye’de markamızı yollarda görmek mutluluk verici olacak şeklinde konuştu.

HONGQI E-HS9 Türkiye'de 18 Adet Satıldı

Türkiye'nin lüks otomobil pazarına damgasını vuran Çin merkezli Hongqi'nin elektrikli modeli E-HS9, ülkede satışa sunulduğu günden itibaren dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'de 8 milyon TL'lik fiyatıyla en pahalı Çin otomobilleri arasında yer alan HONGQI E-HS9, kasım ayının başından bu yana toplam 18 adet satışa ulaştı.

E-HS9, 99 kWh pil kapasitesine sahip olup elektrik motorlarıyla 551 beygir güç ile 750 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 5 saniyede çıkabilen araç, dört çeker sistemi ve yedi kişilik oturma kapasitesi ile dikkat çekiyor. Kasım ayında Türkiye'ye getirilen ilk 75 adet araç içerisinde, bugüne kadar yapılan toplam 18 satışın 3'ü kasım ayında gerçekleşti.

Türkiye'nin lüks otomobil tutkunları, HONGQI E-HS9'un zarif tasarım detaylarını inceleyebilmek için galerimizi ziyaret edebilirler. Bu özel otomobil, yüksek performansı, teknolojik özellikleri ve lüks konforuyla Türkiye'nin otomobil tutkunları tarafından ilgiyle karşılanmaya devam ediyor.