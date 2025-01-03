Starbucks'a Zam Geldi! Küçük Boy Kahvenin Fiyatı Bile Cep Yakıyor

Yeni yılın üçüncü gününde bir zam haberi daha geldi. Kahve dükkânları zinciri Starbucks ürünlerine zam yapma kararı aldı. Alınan bu karar ile birlikte türkiye'de Starbucks ürünlerinin fiyatında bir artış gerçekleşti.

Starbucks Kahve Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Dünyanın pek çok yerinde çok popüler olan Starbucks 3 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de kahvelerin fiyatına zam yaptı. Starbucks'taki en uygun fiyatlı küçük boy (tall) filtre kahvenin fiyatı 70 TL'den 95 TL'ye yükseldi.

Orta boy (grande) filtre kahve 105 TL, büyük boy (venti) filtre kahve ise 115 TL oldu. Sütlü kahvenin (caffe latte) küçük boyu 119 TL, orta boyu 129 TL, büyük boyu ise 139 TL'ye yükseldi.

Beyaz çikolata aromalı sütlü kahvenin (white chocolate mocha) küçük boyu 160 TL, orta boyu 170 TL, büyük boyu ise 180 TL oldu. diğer kahveler ve fiyatları şu şekilde:

Sıcak su ekli espresso (Caffe Americano): Küçük boy 102 TL, orta boy 114 TL, büyük boy 126 TL

Küçük boy 102 TL, orta boy 114 TL, büyük boy 126 TL Karamelize şekerli ve vanilya aromalı sütlü kahve (caramel macchiato): Küçük boy 150 TL, orta boy 160 TL, büyük boy 170 TL

Küçük boy 150 TL, orta boy 160 TL, büyük boy 170 TL Süt köpüklü kahve (latte macchiato): Küçük boy 119 TL, orta boy 129 TL, büyük boy 139 TL

Küçük boy 119 TL, orta boy 129 TL, büyük boy 139 TL Bol süt köpüklü kahve (cappucino): Küçük boy 119 TL, orta boy 129 TL, büyük boy 139 TL

Küçük boy 119 TL, orta boy 129 TL, büyük boy 139 TL Kakaolu sütlü kahve (caffe mocha): Küçük boy 155 TL, orta boy 165 TL, büyük boy 175 TL

Küçük boy 155 TL, orta boy 165 TL, büyük boy 175 TL Baharat karışımlı sütlü içecek (Chai tea latte): Küçük boy 155 TL, orta boy 165 TL, büyük boy 175 TL

Küçük boy 155 TL, orta boy 165 TL, büyük boy 175 TL Sütlü yoğun espresso (flat white): En küçük boy 125 TL

En küçük boy 125 TL Espresso: Tek (22,5 ml) 70 TL, duble (45 ml) 90 TL

Starbucks ürünlerine gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni fiyatlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.