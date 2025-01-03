Yeni Memur Maaşları Belli Oldu: 2025'te Hangi Memur Ne Kadar Alacak?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2025'te uygulanacak memur maaşı zam oranları da belli oldu. Peki öğretmenlik, polislik, doktorluk ve mühendislik gibi çeşitli meslekleri devlette icra eden vatandaşların 2025'te alacağı zamlı maaş ne kadar olacak? İşte detaylar!

Yeni Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? (2025)

Unvan Mevcut Maaş (2024 Temmuz-Aralık) Yeni Maaş (2025 Ocak-Haziran) Öğretmen (1/4) 44.916 TL 50.104 TL Başkomiser (3/1) 55.821 TL 62.268 TL Polis Memuru (8/1) 55.821 TL 62.268 TL Uzman Doktor (1/4) 95.319 TL 106.328 TL Hemşire (5/1) 45.392 TL 50.634 TL Mühendis (1/4) 58.146 TL 64.861 TL Teknisyen (lise mezunu) (11/1) 39.796 TL 44.392 TL Profesör (1/4) 83.681 TL 93.546 TL Araştırma Görevlisi (7/1) 54.726 TL 61.046 TL Vaiz (1/4) 47.065 TL 52.501 TL Avukat (1/4) 54.511 TL 60.807 TL

Öğretmenlerin 2024 Temmuz-Aralık döneminde 44.916 TL olan maaşları, 2025 Ocak-Haziran döneminde %11,55 artışla 50.104 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde, başkomiser ve polis memurlarının maaşları da %11,55 oranında artarak 55.821 TL’den 62.268 TL’ye çıktı.

Uzman doktorların maaşı ise 95.319 TL’den 106.328 TL’ye yükselirken, hemşirelerin maaşları 45.392 TL’den %11,55 artışla 50.634 TL oldu. Mühendislerin maaşları da aynı oranla artarak 58.146 TL’den 64.861 TL’ye yükseldi.

Teknisyenlerin maaşları %11,55 artışla 39.796 TL’den 44.392 TL’ye çıkarken, profesörlerin maaşları ise 83.681 TL’den 93.546 TL’ye yükseldi. Araştırma görevlilerinin maaşları 54.726 TL’den 61.046 TL’ye çıkarken, vaiz maaşları 47.065 TL’den 52.501 TL’ye çıktı.

Avukatların maaşları da %11,55’lik bir artışla 54.511 TL’den 60.807 TL’ye geldi. Bu zam oranları, memurların alım gücünü korumaya yönelik olarak belirlenmiş ve tüm meslek gruplarında benzer oranlarda uygulanmıştır.

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