Stardew Valley, 1.6 Güncellemesi Yayınlandığı Gibi Kendi Oyuncu Sayısı Rekorunu Kırdı!
Stardew Valley, 1.6 güncellemesini aldığı gibi Steam'deki kendi eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı. İşte detaylar!
Piyasaya çıktığı günden bugüne büyümeye devam eden oyunlardan biri olan Stardew Valley, popülerliğini elinde tutmaya devam ediyor. Oyuna yeni gelen 1.6 güncellemesi ile büyük değişiklikler ve yenilikler oldukça dikkat çekiyor.
Dün yayınlanan güncelleme ile birlikte artık yeni oyun seçenekleri, eşyalar, üretim tarifleri gibi pek çok yenilik geldi. Yeni diyaloglar ve oyuncu sayısında artış, yeni eklentiler ve daha fazlası da son güncellemeyle gelmiş oldu.
Stardew Valley Kendi Rekorunu Kırdı
Yakında konsollara ve mobil cihazlara da geleceği açıklanan güncellemenin haricince Stardew Valley'in Steam eş zamanlı oyuncu sayısında da kendi rekoru kırması dikkatlerden kaçmadı. Yeni güncelleme ile birlikte rekor kırmaya şimdiden başladı.
1.6 güncellemesi şu an için Windows, Mac ve Linux sürümüyle geldi. Güncellemenin geldiği gün aynı zamanda Steam'de eş zamanlı oyuncu rekorunu da kıran Stardew Valley, en son 2021 yılında 94.879 oyuncuyla zirveye yerleşmişti.
Stardew Valley Benzeri 8 Oyun
Stardew Valley, 2016 yılında çıkış yaptıktan sonra bir fenomen haline geldi ve geniş kitleler tarafından çokça takdir edildi. Bir çiftçilik ve yaşam similatörü olan bu oyunda rol yapma mekanikleri de bulunuyordu ve bağımlılık yapıcı bir oyun döngüsü vardı.
Gelen güncelleme ile birlikte oyun Steam'deki kendi rekorunu kırdı. Toplamda 146.159 eş zamanlı oyuncuya ulaştı.
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