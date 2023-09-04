Şaka Gibi Ama Gerçek: Starfield Bir Oyuncuyu ve Ailesini Kurtardı!

Geç saatlere kadar Starfield oynayan bir oyuncu, bu sayede hem kendi hem de ailesinin hayatını kurtarmayı başardı.

İnsanlar genellikle video oyunlarının hayatlarını farklı şekillerde kurtardığından ya da değiştirdiğinden bahsederler ancak bu çoğunlukla onları herhangi bir fiziksel tehlikeden kurtarmaktan ziyade zihinsel sağlıklarıyla ilgilidir. Reddit kullanıcısı tidyckilla'nın yaşadığı durumda ise Starfield kelimenin tam anlamıyla onun ve ailesinin hayatını kurtardı,

Starfield Bir Ailenin Hayatını Nasıl Kurtardı?

Oyuna dair ne kadar heyecanlı olduğunu belirten tidyckilla, oyunun çıktığı gece yaşadıklarını Reddit'te şöyle anlattı:

"Oyunu oynamak için premium sürümü ön sipariş ettim. Bu yeni evreni deneyimlemek için 31 Ağustos gecesi uyumamaya ve mümkün olduğunca uzun süre oynamaya karar verdim. Sabah saat 2:26'da oyunu oynarken alt kattaki komşumun dairesinden bir patlama sesi duydum. Neler olduğunu görmek için oyunu durdurdum; kapıyı açtığımda merdiven boşluğumuzdan dairemize doğru alevlerin yükseldiğini gördüm. Hemen eşimi ve kedimi aldım ve sadece hafif yanıklar sonucu güvenli bir yere geçtik. Eğer Starfield'a dalmamış olsaydım uyuyor olacaktım ve hepimiz dumandan zehirlenerek ölecektik. Ailemi ve beni korkunç bir kaderden kurtardığı için bu oyuna teşekkür etmek istiyorum."

Şu anda hem kendisi hem de ailesi oldukça iyi durumda ve belki de ilk defa bir oyun böyle bir olayda baş kahraman oluyor.

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