Starfield, Vefat Eden Hayranını Hüzünlü Bir Notla Andı!

Starfield, vefat eden hayranı için bir anma notu yazdı. Oyuncunun kanserden ölmeyi beklediğini ve bu yüzden ertelenen Starfield'ı oynayamayacığını söylediği hüzünlü bir paylaşımı olmuştu.

Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı ve herkes üzüntüsünü dile getirmişti. Oyuncu paylaşımından 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Starfield ise tüm bunların ardından lansman tarihine günler kala vefat eden hayranını andığı bir not hazırladı.

Neler Olmuştu?

16 Mart'ta hayatını kaybeden Alex Hay adındaki oyuncu, vefatından önce Starfield'ın ertelenmesiyle ilgili şöyle bir paylaşım yapmıştı:

“Bu projeyi yıllardır takip ettiğim ve şimdi de oynayamayacağım gibi göründüğü için tarih açıklandığında biraz üzüldüm.

Akciğer kanseri tedavimi eylül ayında bıraktığım (35 yaşındayım, hiç sigara içmedim) ve kafa dağıtmak için dört gözle beklediğim Starfield için kasım ayındaki gecikme beni hayal kırıklığına uğrattı.

Şimdi palyatif bakım altındayım ve ailem bana bakıyor. Xbox oynamak benim için harika bir kaçış şekli ama 6 ay daha dayanmak pek mümkün değil… Benim yerime de tadını çıkarın.”

Alex'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi ve insanlar #AlexInStarfield şeklinde hashtag oluşturarak Starfield'ın hemen çıkmasını istedi. Ancak Alex daha fazla dayanamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Starfield'ın Notu

Starfield'ın çıkış tarihine çok az kaldı. 6 Eylül'de çıkacak olan oyun, lansman tarihinden hemen önce vefat eden oyuncusu için bir jest yaptı. Onun ağzıyla yazdığı bir notu yayınlayarak hayranını anmış oldu.

İşte Alex'in ağzıyla yazılan not:

“Tüm arkadaşlarıma ve kardeş kâşiflere; oradaki yıldız sahasında, her daim sizinle olacağım. Her zaman seveceğim, Alex Hay.”

Oyuncular, Starfield'ın bu jestini takdir etti. Alex Hay bu not ile birlikte ölümsüzleşti ve oyun çıktıktan sonra da hayatlarımızda olmaya devam edecek.

Peki siz Alex Hay için yapılan bu jesti nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.