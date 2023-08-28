Xbox Game Pass'ten Starfield Lansmanı Öncesi Beklenmedik Hamle!

Starfield oyunun çıkış tarihine çok az bir zaman kalmışken oyuncular abonelik hizmetlerinden maksimum seviyede yararlanmanın yollarını aramaya başladı. Xbox Game Pass bunu fark etmiş olacak ki 14 günlük deneme süresini bir kez daha kaldırdı.

Bu durumda oyuncular 1 dolar karşılığında 14 günlük deneme süresine sahip olma haklarını ellerinden kaybetmiş oldu.

Daha önce de abonelik hizmetlerinde bu tür değişiklikler sıkça yapıldı. Kullanıcılar bu değişikliklerden bir hayli rahatsız oldu.

Aylık Abonelik Almak Gerekecek!

Xbox Game Pass'in bu hamlesinin ardından kullanıcılar kalıcı aylık abonelik almak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Starfield'ın çıkışına günler kala kullanıcıların 14 günlük deneme hakkının ortadan kaldırılması ve aylık belli bir ücrete tabi tutulması hoş karşılanmadı.

Bu durum Xbox Game Pass'te ilk defa gerçekleşmiyor. Microsoft'un daha önce de buna benzer hamleleri oldu. Örneğin 2020 yılında oyunculara 1 dolara üç aylık abonelik alma hakkı verilmişti.

Daha sonra bu süre önce 30 güne, sonra da 14 güne indirildi. Ardından geçtiğimiz mart ayında bu 14 günlük deneme hizmeti kaldırıldı ve kısa bir süre sonra tekrar kullanıma açıldı.

Xbox Game Pass'in bu kararsız tutumu kullanıcıların da kafasını karıştırdı. Ancak Microsoft'un bir hizmeti olan Xbox Game Pass'in bu kararının biraz daha anlaşılır olduğu düşünülüyor.

Starfield'ın çıkışına az bir süre kala 14 günlük abonelik hizmetinin kaldırılması, yeni kullanıcıları Game Pass’e çekmek için yapılmış bir teşvik hamlesi olarak değerlendirildi.

Peki sizce Xbox Game Pass bu konuda doğru bir karar mı aldı? Yorumlarınızı bizimle aşağıdan paylaşmayı unutmayın.