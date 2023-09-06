Starfield'da Ekstra XP Kasmanızı Sağlayan Yeni Yöntem Keşfedildi: Cinsellik!

Starfield çıkışıyla birlikte pek çok sayıda ilginç durumların haber ve videolarını beraberinde getirirken, oyununuzu kolaylaştıracak rehberlerin sayısı da bir hayli fazla. Bugünkü keşfedilen durum da nispeten rehber niteliğinde.

Eğer oyunda kendinizi hayatınızın aşkını bekleyerek geçiriyorsanız görünen o ki önemli bir oyun içi güçlendirici kaçırıyorsunuz. Oyunda yer alan etkilerden biri olan "Duygusal Güvenlik", Starfield'da yalnızca cinsellik sonrası edinebiliyor ve bu etki sandığınızdan da önemli.

Duygusal Güvenlik, 24 dakika boyunca XP kazanımlarınızı %15 artırıyor. VG247 tarafından paylaşıldığı üzere bu etki, yatakta uyuduğunuzda elde ettiğiniz %10'luk "İyi Dinlenmiş" XP bonusuna benziyor ancak daha iyi çünkü daha yüksek bir sayı ve ayrıca etkinin açıklamasına göre birinin sizi sevdiği anlamına geliyor.

Starfield'ın %15 XP Bonusu Sağlayan 'Duygusal Güvenlik' Etkisi Nasıl Kazanılır?

Esasında Starfield'da tek gecelik ilişki yok, bu nedenle karakterinizi birkaç NPC'den biriyle romantizme sokmanız gerekiyor.

Neyse ki Starfield'ın yoldaşları standartlarını çok düşük tutuyor, bu nedenle onlarla romantizme girmeniz oldukça kolay ancak biraz zaman alıyor. Maceralarınızda yanınıza aldığınız karakterin istemediği bir hareket sergilemediğiniz sürece, bir süre sonra konuşmalarda periyodik olarak özel "flört" seçeneklerinin kilidini açabiliyorsunuz ve böylelikle hem aşk hem de evlilik gerçekleştirme imkânına sahip oluyorsunuz.

Evlendiğinizde partnerinizi yoldaşınız olarak yanınızda getirdiğinizde otomatik olarak aynı yatakta uyuyabiliyorsunuz.

Peki siz Starfield'da böyle bir etki olduğunu biliyor muydunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.