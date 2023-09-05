Starfield'ı En Hızlı Kaç Saatte Bitirebilirsiniz? İşte Bir Oyuncunun Rekoru!

Merakla beklenen Starfield henüz çıkmadı, 6 Eylül'de oyuncularla buluşacak. Ancak Premium Edition sahibi oyuncular, oyuna çıkış tarihinden 5 gün önce erişebiliyor. İşte o oyunculardan bir tanesi Starfield'ı önceden bitirdi.

"Microologist" isimini taşıyan oyuncu, Starfield'ı 3 saatte tamamladı. YouTube kanalından oyunu bitirme sürecini de anbean paylaştı.

2 Saat, 51 Dakika, 42 Saniye!

Erken Erişim döneminden faydalanan oyunucu, çok uzun saatler sürebilecek Starfield'ı tam tamına 2 saat, 51 dakika, 42 saniyede bitirdi.

Oyun henüz herkese açılmamış olsa bile bu kadar kısa sürede bitmesi herkesi heyecanlandırdı.

İşte oyunun bitirilme anı:

Ancak bu Starfield'a özel bir durum değil çünkü oyuncu Microologist, daha önce de birçok oyunu çok erken sürelerde bitirdi. Örneğin; Doom Eternal'ı bir saaten az sürede, Bugsnax'i ise 19 dakikada tamamlamıştı.

Oyuncunun hızına yetişmek ve onun rekorunu kırmak isteyen birçok oyuncu olacaktır. Bu sebeple Starfield'ın çıkışına neredeyse saatler kala oyuncular kendilerini oyuna kaptırmak için sabırsızlanıyor.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield, uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunun Microsoft Windows ve Xbox Series X/S’e özel olarak çıkması bekleniyor.

Peki sizce Starfield 3 saatten daha az bir sürede bitirilebilir mi? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşmayı unutmayın.