Starfield'ın Merakla Beklenen DLSS 3 Modu Yayınlandı!

Starfield'ın merakla beklenen DLSS 3 modu, mod yapımcısı 'LukeFZ' tarafından yayınlandı.

Starfield bildiğiniz üzere yalnızca FSR 2 upscale özelliğiyle çıkış yapmıştı. Şimdi ise bir mod yapımcısı Starfield için tamamen ücretsiz bir DLSS 3 Frame Generation modunu yayınladı.

Daha önce FSR2 Bridge yani Starfield için DLSS 2 ve XeSS desteği ekleyen başka bir modun yapımcılığını üstlenen 'LukeFZ' şimdi de oyunculara DLSS 3 Frame Generation'u sundu.

Starfield DLSS 3 Modu Nasıl İndirilir? Nasıl Kullanılır?

Bu ücretsiz DLSS 3 Frame Generation Modu ile ilgili tek problem, herhangi bir oyun içi menü içermemesi. Bunun yerine, RTX 40 serisi sahiplerinin oyun dizinindeki config.json dosyasını düzenlemeleri gerekecek.

Starfield için yayınlanan ücretsiz DLSS 3 Frame Generation modunu buradan indirebilirsiniz. Daha önce belirttiğimiz üzere bu mod yalnızca NVIDIA'nın RTX 40 serisi ekran kartlarında kullanılabiliyor.

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