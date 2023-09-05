Starfield'ın Merakla Beklenen DLSS 3 Modu Yayınlandı!
Çıkışıyla birlikte milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya başlanan Starfield'ın DLSS 3 modu nihayet yayınlandı. İşte detaylar!
Starfield'ın merakla beklenen DLSS 3 modu, mod yapımcısı 'LukeFZ' tarafından yayınlandı.
Starfield bildiğiniz üzere yalnızca FSR 2 upscale özelliğiyle çıkış yapmıştı. Şimdi ise bir mod yapımcısı Starfield için tamamen ücretsiz bir DLSS 3 Frame Generation modunu yayınladı.
Daha önce FSR2 Bridge yani Starfield için DLSS 2 ve XeSS desteği ekleyen başka bir modun yapımcılığını üstlenen 'LukeFZ' şimdi de oyunculara DLSS 3 Frame Generation'u sundu.
Starfield DLSS 3 Modu Nasıl İndirilir? Nasıl Kullanılır?
Bu ücretsiz DLSS 3 Frame Generation Modu ile ilgili tek problem, herhangi bir oyun içi menü içermemesi. Bunun yerine, RTX 40 serisi sahiplerinin oyun dizinindeki config.json dosyasını düzenlemeleri gerekecek.
Starfield için yayınlanan ücretsiz DLSS 3 Frame Generation modunu buradan indirebilirsiniz. Daha önce belirttiğimiz üzere bu mod yalnızca NVIDIA'nın RTX 40 serisi ekran kartlarında kullanılabiliyor.
Şaka Gibi Ama Gerçek: Starfield Bir Oyuncuyu ve Ailesini Kurtardı!
Geç saatlere kadar Starfield oynayan bir oyuncu, bu sayede hem kendi hem de ailesinin hayatını kurtarmayı başardı. İnsanlar genellikle video oyunlarının hayatlarını farklı şekillerde kurtardığından ya da değiştirdiğinden bahsederler ancak bu çoğunlukla onları herhangi bir fiziksel tehlikeden kurtarmaktan ziyade zihinsel sağlıklarıyla ilgilidir.
Peki siz şu ana kadar Starfield oynama fırsatı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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