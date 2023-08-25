Starfield'ın Oynanış Videosunu Sızdıran Genç Tutuklandı: Yılan Hikayesine Dönen Olay!

Bu haftanın başlarında Starfield'ın çıkışını sabırsızlıkla bekleyenler, oyunun erken bir kopyasını ele geçiren biri sayesinde oyunun ilk 40 dakikasına ilk kez izleme şansına erişmişlerdi. Bu kaydı alıp paylaşan kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Starfield henüz çıkmamış olmasına rağmen oyun sektörünü çepeçevre sarmış durumda. İlgisi olan olmayan herkesin merakla beklediği yapımın ilk 40 dakikası geçtiğimiz günlerde oyunun fiziksel kopyasına erişen bir kişi tarafından sızdırılmıştı. Bugün ise bu kaydın sahibinin tutuklandığı öğrenildi.

Sızıntıyı Yapan Genç Çalıştığı Yeri Soyduğunu İtiraf Etti

Reddit'te bildirildiği üzere sızıntıyı yapan kişi 2.500 ila 10.000 dolar arasında mal hırsızlığı yapmaktan tutuklandı. Sızıntı yapan kişi, videolarında ve sosyal medya paylaşımlarında, Bethesda'nın merakla beklenen oyununun birden fazla kopyasını ve koleksiyon sürümünü çalıştığı depodan satmak için çaldığını itiraf etti.

Sızıntıyı yapan kişinin tutuklanmış olması ve oyunun piyasaya sürülmesine çok az bir süre kalmış olması nedeniyle Starfield'ın daha fazla sızıntı gelme olasılığı oldukça düşük ancak 40 dakikalık videoyu izleyen oyuncular, oyunun heyecanlarını daha da körüklediğini belirtiyorlar.

Starfield resmî olarak 6 Eylül'de PC, Xbox Series X ve Xbox Series S için piyasaya sürülecek. Oyunun Premium sürümünü alarak erken erişim elde edenler önümüzdeki hafta, 1 Eylül'de oynamaya başlayabilecekler.

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