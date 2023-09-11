Starfield'a Resmî Mod Desteği Geliyor: Ne Zaman?

Oyuncular uzay temalı Starfield'ı bir süredir resmî olmayan ücretli ve ücretsiz modlar üzerinden oynuyordu. Bu modları, çeşitli mod yapımcıları üçüncü taraf araçlarla yapıyor. Dolayısıyla herkes oyuna şirket içi modlama aracının gelmesini bekliyordu.

Nihayet beklenen oldu ve Starfield oyun direktörü Todd Howard, bir süredir modlama desteği üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Henüz ayrıntılı bir açıklama yapmayan Howard, hayranlara sevindirici ipuçları verdi.

Resmî Mod Desteği Ne Zaman Gelecek?

Bethesda Games Studios'ta yönetmen ve yapımcı olarak görev yapan Todd Howard, resmî mod desteğinin 2024 yılında geleceğin duyurdu. Ünlü video oyunu tasarımcısı tam tarih vermedi ve konuyu bir sır gibi sakladı.

Japon dergisi Famitsu'ya verdiği röportajda oyun modlamanın yakında çok daha kolay olacağını belirtti. Starfield, en başından beri modlanabilir bir oyun olarak tasarlanmıştı ve oyuncular bu yüzden bazen daha fazla moda ihtiyaç duyuyordu.

Yüzlerce Starfield moduna rağmen resmî mod araçlarının gelecek olması oyuncuları bir hayli sevindirdi. Oyun içinde bulunan mevcut mod sayısı artınca oyun performansının da neredeyse iki kat artması bekleniyor.

Resmî mod desteği için 2024 yılına kadar bekleyecek oyuncular, Starfield'a şu anda Xbox, PC ve Game Pass’ten ulaşabiliyor.

Çıktığı ilk günden beri 6 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Starfield'ın resmî mod desteğinin ardından daha da popülerleşmesi bekleniyor.

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