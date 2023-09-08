Starfield Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı!
Starfield, çıkışıyla birlikte 6 milyon tekil oyuncu tarafından oynanarak yeni bir rekora daha imza attı. İşte detaylar!
Starfield, Microsoft'un bir Xbox Game Studios oyunu olarak lansman gününde en çok oyuncuya ulaşan oyunu ünvanına erişti.
Oyun Çarşamba günü piyasaya sürüldüğünde Xbox patronu Phil Spencer tüm platformlarda bir milyon eş zamanlı oyuncuyu aştığını söylemişti ancak Starfield'ı kaç tekil kullanıcının oynadığı belli değildi.
Merak edilen bu istatistik ise bugün resmî Starfield hesabının attığı bir tweetle ortaya çıktı. Buna göre Starfield ilk resmî çıkış gününün sonuna kadar 6 milyondan fazla kişi tarafından oynandı.
Starfield, Lansman Gününde En Çok Oyuncuya Ulaşan Microsoft Oyunu Oldu
As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW— Starfield (@StarfieldGame) September 7, 2023
Xbox henüz bir açıklama yapmamış olsa da bu aynı zamanda herhangi bir Xbox Game Studios oyunu için (Bethesda'nın oyunlarını da içeren) en büyük ilk gün lansmanı olarak kayda geçti.
Bir önceki en büyük lansman Kasım 2021'de piyasaya sürülen Forza Horizon 5'ti. Spencer, Forza Horizon 5'in lansmanında "PC, bulut ve konsolda şimdiye kadar 4,5 milyon oyuncuya" ulaştığını ve bunun "bir XGS oyunu için en büyük lansman günü" olduğunu söylemişti.
Starfield'ın çıkışından bu yana oyuna yönelik eleştirel tepkiler büyük ölçüde olumlu oldu ve Xbox Series X/S ve PC sürümleri şu anda sırasıyla 86 ve 87 Metacritic puanlarına sahip.
Starfield Optimizasyon Sorunu İçin Kullanılabilecek Modlar
Açık dünya RPG türündeki Starfield optimizasyon sorunu nedeniyle olumsuz oyun deneyimi sunuyor. Bu, oyunun gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlarda bile problem yaşanmasına yol açıyor.
Peki siz Starfield'ı oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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