Starfield Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı!

Starfield, Microsoft'un bir Xbox Game Studios oyunu olarak lansman gününde en çok oyuncuya ulaşan oyunu ünvanına erişti.

Oyun Çarşamba günü piyasaya sürüldüğünde Xbox patronu Phil Spencer tüm platformlarda bir milyon eş zamanlı oyuncuyu aştığını söylemişti ancak Starfield'ı kaç tekil kullanıcının oynadığı belli değildi.

Merak edilen bu istatistik ise bugün resmî Starfield hesabının attığı bir tweetle ortaya çıktı. Buna göre Starfield ilk resmî çıkış gününün sonuna kadar 6 milyondan fazla kişi tarafından oynandı.

Starfield, Lansman Gününde En Çok Oyuncuya Ulaşan Microsoft Oyunu Oldu

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW — Starfield (@StarfieldGame) September 7, 2023

Xbox henüz bir açıklama yapmamış olsa da bu aynı zamanda herhangi bir Xbox Game Studios oyunu için (Bethesda'nın oyunlarını da içeren) en büyük ilk gün lansmanı olarak kayda geçti.

Bir önceki en büyük lansman Kasım 2021'de piyasaya sürülen Forza Horizon 5'ti. Spencer, Forza Horizon 5'in lansmanında "PC, bulut ve konsolda şimdiye kadar 4,5 milyon oyuncuya" ulaştığını ve bunun "bir XGS oyunu için en büyük lansman günü" olduğunu söylemişti.

Starfield'ın çıkışından bu yana oyuna yönelik eleştirel tepkiler büyük ölçüde olumlu oldu ve Xbox Series X/S ve PC sürümleri şu anda sırasıyla 86 ve 87 Metacritic puanlarına sahip.

Peki siz Starfield'ı oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.