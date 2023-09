Starfield Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı!

Starfield, Microsoft'un bir Xbox Game Studios oyunu olarak lansman gününde en çok oyuncuya ulaşan oyunu ünvanına erişti.

Oyun Çarşamba günü piyasaya sürüldüğünde Xbox patronu Phil Spencer tüm platformlarda bir milyon eş zamanlı oyuncuyu aştığını söylemişti ancak Starfield'ı kaç tekil kullanıcının oynadığı belli değildi.

Merak edilen bu istatistik ise bugün resmî Starfield hesabının attığı bir tweetle ortaya çıktı. Buna göre Starfield ilk resmî çıkış gününün sonuna kadar 6 milyondan fazla kişi tarafından oynandı.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW