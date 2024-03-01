Starfield Yeni Güncellemesi Yakında Çıkış Yapabilir!

Eylül 2023'te piyasaya sürülen Starfield oyununun her geçen gün kullanıcı sayısı azalıyor. Steam'de Fall Out 4 veya Skyrim gibi oyunların altına düşmüş durumda.

Bethesda'nın Space-Faring RPG'nin hayranları, çoğunlukla oyunun ilk yayılımı olan Shattered Space'in haberlerini bekliyorlar.

Bethesda Game Studios Ne Planlıyor?

Starfield'ın yüksek sürümlerini satın alan oyuncular zaten Shattered Space'e erişebiliyor. Fakat oyunun çıkması üzerinden 7 ay geçti ve kimse Shattered Space hakkında bilgi sahibi değil.

Geçtiğimiz günlerde SteamDB aracılığıyla Starfield'ın platformdaki listesinin, oyunun DLC bölümünde ''bilinmeyen uygulama'' şeklinde güncellendiği keşfedildi. Bu, oyunun meta verilerine yeni bir ekleme yapıldığının göstergesi, fakat ne eklemesi olduğu henüz bilinmiyor.

Bunun sebebinin, Bethesda Game Studios'un bir şeyler planladığı fakat henüz duyurmak istemediği olarak tahmin ediliyor.

SteamDB her ne kadar güvenilir olsa da Shattered Space için yeni bir eklemenin gelip gelmeyeceği henüz belli değil.