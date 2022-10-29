Trump: "Twitter Artık Akıllı Ellerde!"

Sosyal medya tarihindeki belki de en tartışmalı uzaklaştırmalardan biri Donald Trump için yapılmıştı. Twitter, saldırgan tweet paylaştığı gerekçesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapatmıştı. Bu eylemin ardından Twitter'a bir daha hiçbir zaman dönmeyeceğini açıklayan Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili konuştu.

6 Ocak 2021 tarihinde ABD'de yaşanan kongre baskınıyla ilgili halkı isyana teşvik eden paylaşımlar yapan Donald Trump, büyük tepkiler almıştı. Bu olayın ardından Twitter'dan uzaklaştırılan Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını kutladı.

Trump Twitter'a Geri Dönecek Mi?

Elon Musk, uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Twitter'ın sahibi oldu. İlk iş olarak CEO PArag Agrawal'ı kovan ünlü milyarder, askıya alınan veya tamamen kapatılan hesaplarla ilgili bir çalışma yaptığını duyurdu.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili demeçler veren Donald Trump, "Twitter artık aklı başında birinin elinde." dedi. Öte yandan ünlü milyarder, süresiz olarak kapatılan hesapların Twitter'ın özgürlük anlayışına uygun olmadığını düşünülüyor.

Elon Musk, yakın zamanda kurulacak olan bağımsız ve her türden insanı barındıran bir kurul ile kapatılan hesapların geleceğinin belirleneceğini söyledi. Yaşanacak gelişmelere bağlı olarak Trump, Twitter'a geri dönmeme sözünden cayabilir.