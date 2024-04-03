Defalarca Ertelenen Mürettebatlı Starliner Fırlatması İçin Tarih Verildi!

NASA ve Boeing, CST-100 Starliner uzay aracının uzun zamandır beklenen ve defalarca ertelenen ilk mürettebatlı uçuşu için son hazırlıklarını yapıyor.

NASA'nın web sitesinde yayınlanan bir mesajda fırlatma ekibinin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden United Launch Alliance Atlas V roketiyle kalkış için "en erken 6 Mayıs Pazartesi gününü" hedeflediği belirtildi.

Starliner'da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore yer alacak. İkili Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ve orada yaklaşık 10 gün geçirerek yörüngedeki diğer mürettebatla birlikte yaşayacak ve çalışacak.

Starliner Projesi Nedir?

Starliner projesi 2019'dan bu yana birçok teknik sorunla ve ardından gelen ertelemelerle karşı karşıya kalırken, fırlatma için en son hedef tarih büyük ölçüde Uluslararası Uzay İstasyonu operasyonları baz alınarak belirlendi ve şu anda uzay aracı geliş ve gidişlerinde özellikle yoğun bir dönem yaşanıyor.

Örneğin Starliner'ın fırlatılmasından önce NASA'nın SpaceX Crew-8 mürettebatı Dragon uzay aracına binecek ve gelen Starliner'a yol açmak için onu başka bir Uluslararası Uzay İstasyonu bölümüne taşıyacak.

Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuş testi, NASA'nın uzay aracı sisteminin uzay istasyonuna düzenli mürettebat rotasyonu görevlerini uçurmaya hazır olup olmadığını doğrulamasına yardımcı olacak. Starliner şimdiye kadar mürettebatsız bir test uçuşu gerçekleştirmiş ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmayı başaramamış, bir diğeri ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmeyi başararak güvenli bir şekilde dünyaya dönmüştü.

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