Türkiye’deki En Çok Eleştirilen Otomobil Üreticisi Satışlarda Zirveye Oturdu

Türkiye'deki otomobil fiyatları her geçen gün biraz daha artarken vatandaşa "ilaç" olması beklenen BYD beklentileri karşılamadı. Vergi oranları çıkarıldığında bile fiyatı pahalı bulunan Çinli üretici, sosyal medyada da eleştirilerin odağı oldu. Ancak görünüşe göre eleştiriler şirketin satış rekorlarına koşmasına engel olmadı. İşte detaylar!

BYD Eleştirilere Rağmen Satış Rekorları Kırıyor!

BYD, geçtiğimiz hafta Türkiye'de satacağı yeni otomobillerin fiyatını açıkladı. Buna göre şirket, en ucuz modeli Dolphin'i 1.280.000 TL'den satışa sundu. En pahalı aracı ise 1.850.000 TL'den başlayan BYD Seal U DM-i oldu.

Her ne kadar söz konusu modeller Türkiye şartlarına göre uygun fiyatlı olsa da vergiler çıkarıldığında Çin ve Avrupa fiyatlarına kıyasla daha pahalı olmasıyla eleştirilerin odağı oldu. özellikle sosyal medyada pek çok kişi BYD'yi ve fiyat politikasını hedef alan paylaşımlar yaptı.

ÇOK ELEŞTİRİ, ÇOK TALEP‼️



💢Çinli BYD, bir tarafta beklentilerin üstünde fiyat açıkladığı için sert eleştirilere maruz kalırken, diğer tarafta ise bu eleştirilere rağmen yoğun talep görüyor.



💢Seal U DM-i modeli için 6 binden fazla kişi kapora verip sıraya girerken, tüm… pic.twitter.com/BE8ykWjKoS — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) November 25, 2024

Ancak gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaşımına göre, eleştiriler talebe engel olmadı. 1.850.000 TL'ye satılan BYD Seal U DM-i şirketin araçları arasında en çok ilgi gören model oldu ve altı binden fazla kişi bu araç için kapora ödedi. Toplamda ise Çinli üreticinin araçların on bin alıcı çıktı. Tüm modeller için fiyatlar ise şu şekilde:

BYD Dolphin: 1.280.000 TL

BYD Atto 3: 1.490.000 TL

BYD Seal U EV: 1.790.000 TL

BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL

Basit bir kıyaslama yapmak gerekirse Tesla geçtiğimiz Eylül ayında 2.475 Togg ise aynı sürede 2.200 adet araç sattı. Buradan yola çıkarak BYD'nin şimdiden Kasım 2024'te Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil üreticilerinden biri olduğunu söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz fiyat politikasına rağmen bir araç alacak olsanız BYD mi yoksa listedeki diğer üreticilerden birini mi tercih ederdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.