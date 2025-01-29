Elon Musk'ın uzaydan internet hizmeti sunan şirketi Starlink, iPhone'lara geliyor. Apple, SpaceX ve T-Mobile ortaklığında gerçekleşecek bu proje ile iPhone kullanıcıları, dünyanın her yerinde bir baz istasyonu kullanmak zorunda olmadan uydu üzerinden iletişim ihtiyacını karşılayabilecek. iOS 18.3 güncellemesiyle birlikte gelen bu özellik, şu anda sınırlı sayıda kullanıcıda test ediliyor. İşte detaylar!

Apple ve SpaceX’ten Dev İş Birliği: Starlink iPhone’lara Geliyor

Çok yakında tüm iPhone'larda kullanıma sunulması beklenen özellik, başlangıçta sadece T-Mobile kullanıcılarını ilgilendiriyor. ABD'nin en büyük operatörlerinden biri olan bu şirketin aboneleri, sinyal olmayan bölgelerde bile mesaj atabilecek.

iPhone’lar, öncelikle SpaceX uydularına bağlanacak ve kullanıcılar uydu menüsü üzerinden mesaj gönderebilecek. Şu an yalnızca mesajlaşma desteği sunulsa da, gelecekte veri bağlantısı ve sesli aramaların da eklenmesi planlanıyor.

T-Mobile, beta testine katılan kullanıcılara “T-Mobile Starlink beta programındasınız. Artık neredeyse her yerden uydu üzerinden mesajlaşabilirsiniz” içerikli bir mesaj gönderdi. iOS 18.3 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, ayarlar menüsünden uydu özelliğini yönetebilecek.

Apple, 2022’de Globalstar ile yaptığı anlaşmayla iPhone’lara uydu üzerinden acil durum mesajı gönderme özelliği eklemişti. Ancak bu hizmet sadece kullanıcılar telefonlarını gökyüzüne doğru tuttuğunda çalışıyor ve "acil durumlarda" kullanılıyordu.

Starlink ise otomatik olarak çalışacak ve telefon cebinizdeyken bile bağlantı kurabilecek. Ne yazık ki bu özellik şu an yalnızca ABD’de kullanılabiliyor. Ancak SpaceX, diğer ülkelerdeki operatörlerle de benzer anlaşmalar yapmayı planlıyor. Örneğin ülkemizde Turkcell, Türk Telekom ya da.Vodafone ile benzer bir çalışma yapılabilir. Yine de Starlink'in pek çok ülkenin aksine Türkiye'de olmadığını hatırlatmakta fayda var.