Starlink, Yeni Özelliğiyle Telefon Operatörlerini İflas Ettirebilir!

Elon Musk'ın ünlü uzay şirketi SpaceX, bir yandan gezegenler arası yolculuğu mümkün kılacak yeni projeleri için çalışmalar yürütürken, bir yandan da bünyesindeki Starlink şirketi ile dünyanın dört bir yanına internet sağlıyor. Firmanın bir sonraki projesi ise pek çok GSM operatörünü tehlikeye atabilecek cinsten.

Ünlü şirket, kısa bir süre önce henüz geçtiğimiz sene duyurduğu "Direct to Cell" isimli yeni teknolojisini test etmeye başladı. Bu teknoloji ile birlikte akıllı telefonlar Starlink uyduları sayesinde herhangi bir hücresel veriye ihtiyaç duymadan internete bağlanabilecek.

Direct to Ceel Teknolojisi İle Hücresel Veriye Gerek Kalmayacak

İlk olarak 2024 yılının başlarında akıllı telefonlara direkt olarak bağlanabilen yeni bir internet uydusunu uzaya fırlatan Starlink, bu uydular sayesinde cihazların mobil şebeklerin olmadığı lokasyonlarda bile internete bağlanabileceğini açıklamıştı. Firmanın Direct to Cell adını verdiği bu yeni teknolojisi, başka bir özelliği ile günümüz mobil veri anlayışına da büyük oranda rakip oldu.

Zira yeni uydular, akıllı telefonların hücresel veriye gerek kalmadan direkt olarak internet bağlantısına erişmesini sağlıyor. Bu da Direct to Cell'in Turkcell ve Vodafone gibi pek çok GSM operatörünün ücretli internet hizmetine rakip olacağı anlamına geliyor.

Henüz oldukça erken bir aşamada olan yeni teknoloji, uzaya fırlatılan Starlink uydularıyla test edilmeye başlandı. Ancak özelliğin kullanılabilir hale gelmesi için daha fazla uydunun olması ve akıllı telefonların uydu bağlantısı özelliğine sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda Direct to Cell için bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.



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