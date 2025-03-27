SpaceX Tüm Dünyayı Gigabit'e Bağlıyor (Türkiye Hariç)

SpaceX'in Türkiye hariç neredeyse tüm dünyada kullanılabilir olan uydu internet servisi Starlink, yıllar önce koyduğu hedeflere emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, gigabit hız sunan yeni bir çanak geliştirmek için çalışmalara başladı. Bu yeni anten, mevcut 200 Mbps'lik hızı katlayarak kullanıcılara fiber internet deneyimi vaat ediyor.

Starlink Uzaydan Gigabit İnternet Sunacak

SpaceX, Starlink kullanıcıları için internet deneyimini kökten değiştirecek bir adım atıyor. Şirketin gigabit hız sunacak yeni nesil uydu antenleri geliştirdiği ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Starlink'i kullanabilmek için televizyon için kullandıklarımıza benzer bir çanak anten ve ona bağlı bir tür modem gerektiriyor.

Mevcut olarak kullanılabilir olan ürünler ise ortalama 200 Mbps hız sunabiliyor. Ancak yeni nesil antenler bunu değiştirecek. Yeni çanak sayesinde indirme hızları mevcut 200 Mbps seviyesinden gigabit seviyesine çıkacak. Ancak bu yüksek hızdan yararlanmak isteyen kullanıcıların yeni çanağı satın alması gerekecek.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Yeni nesil teknolojilerle birlikte daha yüksek kapasite ve daha düşük gecikme süreleri sunacağız. Hızlar 2 gigabite kadar çıkabilecek" ifadelerini kullanmıştı. Görünüşe göre şirket, sözünün arkasında durmaya kararlı.

Yine de belirtmekte yarar var ki SpaceX'in gigabit hizmetini öncelikle işletmelere sunması bekleniyor. Bireysel kullanııcların ise şimdilik 200 Mbps ile yetinmesi gerekecek. Diğer yandan, mevcut yüksek performanslı çanak modelinin fiyatı 2.499 dolardan 1.499'a indirildi. Bu fiyat düşüşünün yeni modeller için stok hazırlığı olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca şirketin 499 dolar fiyat etiketli taşınabilir Starlink Mini'nin ardından yeni bir model üzerinde çalıştığı da öğrenildi. Detaylar henüz netleşmiş değil ancak her iki durumda da bizim için değişen bir şey yok. Starlink, ne yazık ki 2025'te küçücük bir ada ülkesi olan Kiribati'de bile kullanılabilirken, Türkiye'de aktif değil. Bunun ne zaman değişeceği ise bilinmiyor.