Türkiye'de Olmayan Starlink, Haritada Bile Zor Görünen Ülkede Kullanıma Sunuldu!

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından sunulan internet hizmeti Starlink, son yıllarda popülaritesini giderek artırıyor. Daha fazla para kazanmak isteyen şirket ise hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Starlink, Kiribati'de de kullanıma sunuldu.

Starlink, Kiribati'de de Hizmet Vermeye Başladı

Starlink, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden Brezilya'ya, Birleşik Krallık'tan Fransa'ya, Almanya'dan Gürcistan'a, Moğolistan'dan Japonya'ya kadar dünyanın bir çok ülkesinde hizmet veriyor. Son olarak bunlar arasına Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Kiribati de dahil oldu. 811,2 km² alanı olan bu ülkenin nüfusu 2023 verilerine göre 132 bin 530.

Starlink now in Kiribati! https://t.co/vvYwXxNReV — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2025

Starlink, Türkiye'de Hizmet Veriyor mu?

Starlink ne yazık ki Türkiye'de kullanılamıyor. Aslında firma ülkemizde de hizmet vermeyi istiyor. Bu kapsamda ilk olarak 2024'te sunulması planlıyordu ancak 2025'e ertelendi. Sonrasında ise firmanın hizmet haritasında belirsiz ifadesi yer almaya başladı. Aslında bu bekleyişin sebebi SpaceX değil.

Starlink'in resmi kullanılabilirlik haritasında Türkiye için "Düzenleyici onayı bekleniyor" şeklinde bir bilgi mevcut. Bu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onay gelir gelmez hizmet vermeye uygun olacağı anlamına geliyor.

Türkiye'de bile mevcut olmayan Starlink hizmetinin bir ada ülkesinde kullanılabilir olması, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Starlink Türkiye'ye de gelir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.