Starlink Sonunda Türkiye'ye de Geliyor: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

SpaceX tarafından geliştirilen bir uydu internet hizmeti olan Starlink, dünya genelinde daha fazla ülkeye yayılmaya devam ediyor. Şu anda milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu hizmet, Türkiye'de de yakında kullanıma sunulacak.

Bu hizmet, geniş bant internet erişimi sağlamak için yüksek sayıda düşük yörüngeli uyduyu kullanıyor. Starlink, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara hızlı ve güvenilir internet erişimi sunmayı amaçlıyor.

Starlink Türkiye Fiyatları Ne Olacak?

Uydu tabanlı olması nedeniyle, özellikle kırsal veya uzak bölgelerde geleneksel kablo veya fiber altyapısı bulunmayan yerlerde internet erişimini artırmak için kullanılıyor.

Şu anda Starlink hizmeti birçok ülkede kullanılabiliyor. Bunlar arasında ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Romanya, Hırvatistan ve daha birçoğu bulunuyor.

Bu listeye Türkiye de eklenecek. Starlink hizmet haritası Türkiye için güncellendi ve artık "2024'te başlayacak" şeklinde bir bildirim görüntüleniyor. Eskiden bu bildirim ''onay bekleniyor'' şeklindeydi. Ancak bu hizmetin hangi ilde başlayacağı henüz bilinmiyor.

Yurt dışında, bir konutta Starlink'in aylık fiyatı 120 dolar olarak belirlenmişken, gerekli ekipmanlar içinse 599 ila 2.500 dolar arasında bir masraf gerekebiliyor. Türkiye'de ise hizmetin aylık fiyatı henüz netleşmemiş olsa da, döviz kurlarını dikkate aldığımızda aylık 120 dolarlık fiyatın yaklaşık 3.900 TL'ye denk gelebileceği düşünülüyor.

Ancak şirketin Türkiye için özel bir düzenleme yapması durumunda daha düşük bir fiyatla karşılaşabiliriz. Starlink Türkiye fiyatı, hizmet kullanıma sunulduğunda netleşecek. Starlink hizmetinden yararlanmak isteyenler henüz Türkiye'de kullanıma açılmadığından başvuru yapamıyor. Fakat rezervasyon yapabilirler.