Starlink İnternet Performans Raporu Paylaşıldı

Uydu internet yarışında kararlılıkla ilerlenirken Starlink internet performans raporu yayımlandı. Speedtext'in 2021 yılının 2. çeyrek verilerine dayanan rapor, Starlink'in geride kalan çeyrekte nasıl bir performans gösterdiğine dair önemli ayrıntıları ortaya çıkarıyor.

Rapor, Ookla'nın Kanada da dahil olmak üzere birçok ülkede SpaceX'in uydu internetinin 2021'nin ikinci çeyreğinde gösterdiği performansa odaklanıyor. Ookla'ya göre Starlink daha çok yüksek gecikme süresinden muzdarip olmaya devam ediyor.

Starlink İnternet Performansı 2. Çeyrekte Nasıldı?

Verileri Speedtest'i kullanarak elde eden Ookla, yeni paylaşılan raporda dünya genelinde hizmet veren uydu internetlerine dair bazı bulgulara yer verdi. Ookla, Starlink'in ortalama indirme hızının 86.92 Mbps olduğunu, ortalama geniş bant hızının 84.24 Mbps civarında olduğunu belirtti.

Starlink'in ortalama yükleme (upload) hızının geniş bandın 17.76 Mbps'ına kıyasla çok iyi olduğu söylenemez. Paylaşılan verilere göre ortalama yükleme hızı 13.63 Mbps.

Gecikme süresine ilişkin verilerini de paylaşan Ookla, Starlink'in 55 ms ortalama gecikme süresinin 12 ms geniş bant gecikme süresinden çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Ookla, bölge bazında da bilgi paylaşabilmek için elinde yeterince veri olduğunu belirtti ve Starlink'in 8 ildeki performansını analiz etti. Starlink'in ortalama indirme hızı Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Quebec ve Saskatchewan'da sabit geniş banttan çok daha hızlı olduğu tespit edildi ancak Ookla, elind Nova Scotia'dan topladığı çok sayıda veri olmadığını ve yoruma yer verilebilecek kadar değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Bu verilerin Starlink'in ortalama indirme hızının birkaç ilde sabit geniş banttan yaklaşık yüzde 20 ila 30 daha düşük olduğunu gösteren Ookla'nın 2021 yılının birinci çeyreğinde paylaştığı rapora göre önemli bir değişiklik yaşandığını gösterdiği söylenebilir.

Starlink internet performansının önümüzdeki aylarda daha iyi bir hale gelmesi bekleniyor. SpaceX CEO'su ve kurucusu Elon Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada Starlink'in hızının 300 Mbps'a ulaşacağını ve gecikmenin 2021 yılında 20 ms altına düşeceği bilgisini paylaşmıştı.

Tahminler, büyük bir çoğunlukla bu iyileştirmelerin tamamının Starlink'in beta aşamasından çıkmasının hemen ardından yapılacağı yönünde. O gün geldiğinde SpaceX'in uydu internet hizmetini kullananları muhtemelen her yönden daha iyi bir internet bekleyecek.