Starlink Uydu İnterneti Kaç Kişi Kullanıyor? Elon Musk Açıkladı!

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink henüz ülkemizde kullanılamıyor fakat bu yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Diğer yandan Gürcistan ve Yunanistan gibi birçok komşumuzda aktif olan Starlink'i çeşitli yollarda ülkemize getirip "Roam" aboneliği ile kullananların sayısı da her geçen gün artıyor.

Starlink Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Bir dağın başından, okyanusun ortasından ve hatta uçaktan internete bağlanmayı mümkün Starlink'i kaç kişi kullanıyor? Şirket yaptığı paylaşım ile dünya çapında kullanıcı sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu.

Elon Musk ise 99 ülkede 3 milyon abone ulaştıkları için ekibini tebrik etti. SpaceX, 60 uydudan oluşan ilk grubu Mayıs 2019'da alçak dünya yörüngesine gönderdi ve günümüzde uydu sayısı 6.000'e ulaştı.

Her geçen gün yeni uyduları uzaya fırlatarak daha fazla ülkede internet hizmeti sunmaya devam eden Starlink'in en büyük avantajı, diğer uydu internet hizmetlerine kıyasla düşük gecikme süresi ve yüksek hızlar sunması.

Standart bir uydu internet hizmetini kullandığınızda 3 haneli gecikme süreleri nedeniyle oyun oynamanız mümkün değil. Hızlar ise Starlink'in sunduğu gibi 200 - 250 Mbps seviyelerine ulaşamıyor, ulaşan çözümler ise dudak uçuklatan fiyatlara sahip.

Starlink'in fiyatları ise bir ev kullanıcısının rahatlıkla karşılayabileceği seviyede. Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde de aktif bir şekilde kullanılan Starlink, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dünya gündemine oturdu.

Bu yılın başlarında Starlink'in Ukrayna'daki Rus kuvvetleri tarafından kullanıldığına dair raporlar üzerine Musk'a sorular yönetildi. SpaceX ise ABD yaptırımlarını ihlal edecek bir eylem yapmadıklarını yani herhangi bir Starlink terminalinin Rusya'ya satılmadığını belirtti, fakat cihazların farklı yollar ile elde edilmiş olabileceğini vurguladı.