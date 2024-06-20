Starlink Türkiye'den Kötü Haber Geldi: İşte Yeni Tarih!
Uydudan yüksek hızlı internet sunan Starlink'in 2024 yılında ülkemizde kullanıma sunulması bekleniyordu. Starlink Türkiye çıkış tarihi bir kez daha ertelendi!
Elon Musk'ın uydudan düşük gecikme süresi ile yüksek hızlı internet sunan Starlink hizmeti günümüzde herkes tarafından bilinir hale geldi. Büyük kayıplar yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde Elon Musk bölgeye Starlink göndermeyi teklif etmiş fakat bu teklif "Türksat uyduları yeterli" cevabı ile yetkililer tarafından reddedilmişti.
Starlink Türkiye'de 2025 Yılına Ertelendi
Deprem bölgelerindeki iletişim sorunları günümüzde hala devam ederken, ülkemizde altyapı sorunları yaşayan birçok kullanıcı Starlink'in kullanıma sunulacağı zamanı merakla bekliyor. Eylül 2023'te Starlink ülkemizde internet hizmeti vermek için BTK'ya resmi başvuruları yapmış ve heyetler görüşmüştü.
Uzun bir süredir Starlink'in kapsama alanını gösteren haritada Türkiye için içerisinde bulunduğumuz 2024 yılı işaret ediliyordu. Bugün itibariyle bekleyenleri üzen haber geldi ve haritada Türkiye için belirlenen tarih 2025 yılı olarak değiştirildi. Yani bu yılda ülkemizde Starlink hizmetinden yararlanamayacağız.
Starlink Oyun Performansı Test Edildi
Uzaydan internet dağıtan Starlink'in online oyun testi. Türkiye'de ön kayıtları başlayan Starlink internet hizmetinin oyun performansı nasıl?
Roaming paketi aracılığıyla ülkemizde Starlink'i kullanan sınırlı sayıda kişi bulunuyor fakat bu hem maliyetli hem de cihazı ülkemize getirmek oldukça zorlu bir süreç. 3 milyondan fazla kullanıcısı bulunan hizmet için kısa bir süre önce Starlink Mini adı verilen ve dahili Wi-Fi'ye sahip olan yeni bir anten tanıtıldı.