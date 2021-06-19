Starlink Yüksek Isınma Sorunu İnternet Kesintisine Yol Açtı

Starlink yüksek ısınma sorunu ile karşı karşıya. SpaceX'in Starlink internet hizmeti ABD'nin Arizona eyaletindeki yüksek sıcaklıklardan dolayı kapandı. 7 saat boyunca çanağın internet vermediğini söyleyen Starlink kullanıcısı, en sonunda çanağı sulayarak soğuttuğunu aktardı.

Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX şirketinin Starlink internet hizmeti son dönemde aşırı ısınma sorunlarıyla karşı karşıya. Arizona'daki bir kullanıcı, uydu çanağı aşırı ısındıktan ve kapandıktan sonra tekrar çevrim içi olmak için alışılmadık bir yönteme başvurmak zorunda kaldı. Hizmet kesintisinin ardından Starlink uygulaması, "Aşırı ısı sorunuyla çevrim dışı kaldınız. Starlink soğuduktan sonra yeniden bağlanacak" uyarısı verdi.

Reddit'te paylaşım yapan kullanıcı, "Bu sıcak bölgeler için büyük bir sorun olabilir. Arizona'da sadece öğlen" diye yazdı. Platformda SocietyTomorrow hesap adını kullanan Starlink müşterisi, eyaletteki sıcaklığın 50° dereceyi bulduğunu da ekledi. Aşırı ısı nedeniyle kapanmanın 7 saat boyunca internetten mahrum kalmasına neden olduğunu söyledi.

Kullanıcı Starlink müşteri destek servisine ulaştığında, "Uydu çanağı 50° santigrat derecede termal kapatmaya geçer ve 40° santigrat ulaştığında yeniden başlar" şeklinde bir cevap aldı. Reddit kullanıcıları, müşteri destek servisinin söylediği doğruysa, SpaceX'in uydu internetinin kritik dezavantajını vurgulayarak "Starlink'i pas geçmek zorunda kalacağını" söyledi.

Starlink yüksek ısınma sorunuyla karşı karşıya

Arizona'daki Starlink müşterisinin tekrar çevrim içi olmak için kullandığı çözüm, tartışmayı devam ettiren şey oldu. Uydu çanağını sulayan ve bunun işe yaradığını söyleyen kullanıcı, "Çanağı suladım. Açıldıktan hemen sonra YouTube'un oynatmaya devam ettiğini fark ettim" dedi.

Reddit'teki kullanıcı sorgularını yanıtlayan Starlink beta kullanıcısı, havanın henüz o kadar da kötü olmadığını ve Temmuz ayına kadar eyalette çoğu gün 125 Fahrenhayt ila 131 Fahrenhayt derece olacağını söyledi. Bu, uydu internet hizmetine abone olmayı düşünen birçok kullanıcı için ciddi sorun olabileceği anlamına geliyor.

Başka bir kullanıcı ise (w7rh), Society Tomorrow'un hava nedeniyle Starlink'in kapanmasıyla karşı karşıya kalan tek kişi olmadığını söyledi. "Starlink çanağım, Büyük Kanyon'un 50 mil güneyinde, uzak bir bölgede yer alıyor. Kendi kendine kapandı ve tekrar açıldı" diye yazdı.

SpaceX'in Starlink uydu internet bağlantısı yüksek sıcaklıkla savaşmaya devam ederken, şirketin aşırı hava koşullarında bağlantının kesilmemesini sağlamak için uzun vadeli bir çözüm bulması gerekecek gibi görünüyor.