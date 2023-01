Beklenen An Geldi: Starship Test Uçuşuna Hazır!

Uzun zamandır beklenen SpaceX'in güçlü Super Heavy roketi ve Starship uzay aracının ilk yörünge testi haftalar sonra gerçekleşecek gibi görünüyor.

SpaceX'in kısa bir süre önce Starship'in şirketin yeni nesil roketinin üzerine yerleştirildiğini gösteren bir video paylaşmasının ve SpaceX şefi Elon Musk'ın test uçuşunun önümüzdeki ay kadar kısa bir süre içinde gerçekleşebileceğine dair yorumlarının ardından Musk, görevin "yakında" gerçekleşmesinin beklendiğini bir kez daha söyledi.

SpaceX ayrıca Perşembe günü attığı bir tweet'te, roketi fırlatmadan önce tüm uçuş öncesi prosedürlerden geçirecek bir dizi önemli "ıslak elbise provası" yapmak üzere olduklarını söyledi. SpaceX attığı tweet'te "Ekip önümüzdeki haftalarda Starship'in ilk uçuş testinden önce, ıslak elbise provaları ve Booster 7'nin 33 Raptor motorunun ateşlenmesi de dâhil olmak üzere bir dizi teste adım atıyor." dedi. Şirket ayrıca 394 fit (120 metre) uzunluğundaki roketin Boca Chica, Teksas'taki Starbase tesisindeki fırlatma rampasındaki yeni görüntülerini de yayınladı.

