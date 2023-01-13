Beklenen An Geldi: Starship Test Uçuşuna Hazır!

Uzun zamandır beklenen SpaceX'in güçlü Super Heavy roketi ve Starship uzay aracının ilk yörünge testi haftalar sonra gerçekleşecek gibi görünüyor.

SpaceX'in kısa bir süre önce Starship'in şirketin yeni nesil roketinin üzerine yerleştirildiğini gösteren bir video paylaşmasının ve SpaceX şefi Elon Musk'ın test uçuşunun önümüzdeki ay kadar kısa bir süre içinde gerçekleşebileceğine dair yorumlarının ardından Musk, görevin "yakında" gerçekleşmesinin beklendiğini bir kez daha söyledi.

SpaceX ayrıca Perşembe günü attığı bir tweet'te, roketi fırlatmadan önce tüm uçuş öncesi prosedürlerden geçirecek bir dizi önemli "ıslak elbise provası" yapmak üzere olduklarını söyledi. SpaceX attığı tweet'te "Ekip önümüzdeki haftalarda Starship'in ilk uçuş testinden önce, ıslak elbise provaları ve Booster 7'nin 33 Raptor motorunun ateşlenmesi de dâhil olmak üzere bir dizi teste adım atıyor." dedi. Şirket ayrıca 394 fit (120 metre) uzunluğundaki roketin Boca Chica, Teksas'taki Starbase tesisindeki fırlatma rampasındaki yeni görüntülerini de yayınladı.

Starship'in Fırlatma Rampasından İlk Görüntüleri

Team are stepping into a series of tests prior to Starship's first flight test in the weeks ahead, including full stack wet dress rehearsals and hold down firing of Booster 7's 33 Raptor engines — SpaceX (@SpaceX) January 12, 2023

Fırlatıldığında 17 milyon poundluk şaşırtıcı bir itiş gücüne sahip olan Super Heavy, nihayet gökyüzüne yöneldiğinde şimdiye kadar uçan en güçlü roket olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse NASA'nın Kasım ayında Orion uzay aracını Ay'a gönderen yeni Space Launch System (SLS) roketi 8.8 milyon pound itme gücü üretirken, SpaceX'in güvenilir Falcon 9 roketi sadece 1.7 milyon pound üretiyor. Bunu akılda tutarak, önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştiğinde fırlatmanın muhteşem bir manzaraya yol açacağını ve görevin başladığını bizzat görmek isteyen büyük kalabalıkları bölgeye çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Super Heavy ve Starship'in ilk yörünge test uçuşu başarılı olursa SpaceX ve NASA bu aracı Ay'a ve hatta Mars'a mürettebatlı görevler için kullanma planlarını ilerletebilecek. İlk olarak Starship uzay aracının modifiye edilmiş bir versiyonu, 2025 gibi erken bir tarihte gerçekleşebilecek Artemis III görevinde Ay yüzeyine ilk kadını indirmeye hazırlanıyor. SpaceX ayrıca bu uzay aracını dokuz kişiyi Ay'a gönderecek olan ve tamamen sivillerden oluşan DearMoon görevinde de kullanmak istiyor.

Ancak o tarihten önce yapılması gereken pek çok iş var ve şimdi tüm gözler merakla beklenen test uçuşunda.