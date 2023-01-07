2023'te Hangi Uzay Görevleri Gerçekleşecek?

2023 yılı gökbilimciler için şimdiden heyecan verici bir yıl olmaya başladı. Bu ayın sonlarına doğru Dünya'nın yakınından geçecek olan ve hayatta bir kez görülebilecek bir kuyruklu yıldız yılın ilk önemli anlarından biri olacak ancak dört gözle beklememiz gereken sadece bu değil. Bu yıl uzay görevleri için çok önemli.

Artemis I görevinin başarısı geride kaldığına göre, gelecekteki Artemis görevleri için de heyecan duymak mantıklı olacak. İşte bu nedenle 2023'ün en büyük uzay görevlerinden biri için hazırlık yapılıyor. Bu yıl NASA'nın Artemis Programı, programın 2024'te Ay'a yapılacak ilk mürettebatlı uçuşuna kimin katılacağını görmek için 18 aday arasından seçim yapacak.

Sadece dört astronot seçilecek ve bu astronotlar Ay'a doğru yol alan ve astronotları Ay'ın etrafında taşıyan Artemis II görevinde yer alacaklar. NASA yetkililerinin mürettebatı 2023'ün başlarında açıklaması bekleniyor, bu da haberin kelimenin tam anlamıyla her an gelebileceği anlamına geliyor. Bu 2023'ün en büyük uzay görevlerinden biri olmayabilir ama heyecan verici olduğu kesin.

2023'ün Büyük Çoğunluğu Ay Görevleriyle Geçecek

NASA'nın bu yıl için planladığı birkaç kargo görevi de var. Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS), 2023'ün başlarında Ay'a 11 bilim ve keşif aracı içeren bir iniş aracı gönderecek. Aracın Ay'ın en yakın tarafında bulunan büyük kraterlerden biri olan Lacus Mortis'e inmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra 2023'ün en büyük uzay görevlerinden birinde Jüpiter ve uydularını keşfetmek için yeni bir görev gerçekleştirilecek. JUICE olarak da bilinen Jupiter Icy Moons Explorer görevi 5-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen bu görevde uzay aracı üç yıl boyunca Jüpiter ve uydularını inceleyecek.

Boeing ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk mürettebatlı uçuş testini gerçekleştirecek ve SpaceX'in Mars'a ilk kez insan göndermesi beklenen Starship uzay aracı gibi yeni ticari araçların fırlatıldığını göreceğiz. Ayrıca Dünya'ya yeni asteroit örnekleri de gönderilecek.

2023'ün uzay araştırmaları için büyük bir yıl olacağını söyleyebiliriz. NASA'nın metalik dünyaları incelemek için uzay araçları planlaması, X-59 uçağının ilk uçuşu ve James Webb uzay teleskobunun tüm hızıyla çalışmasıyla bu yıl bizi potansiyel olarak çığır açacak bir sürü bilim keşfi bekliyor.