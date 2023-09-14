Yeni PlayStation 5 Oyunları Duyuruluyor! State of Play Etkinliği Nasıl İzlenir?

Bu sonbaharda PlayStation 5'inizde ne oynayacağınızı merak ediyorsanız Sony yeni etkinliğiyle bu soruyu cevaplayabilir.

State of Play Etkinliği Ne Zaman Gerçekleşecek?

Sony, bir sonraki State of Play yayınının bugün, 14 Eylül'ü 15 Eylül'ü bağlayan gece 00.00'da PlayStation'ın YouTube, Twitch ve TikTok hesaplarında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yayın, merakla beklenen PS5 oyunları ve PS VR2 ile ilgili güncellemeler de dâhil olmak üzere "herkes için bir şeyler" vaat etse de iddialar çok önemli duyurular içermeyeceği yönünde.

Sony'nin açıklaması da bu etkinliğin bağımsız ve üçüncü parti oyunlara odaklanacağını belirtiyor. Buna rağmen etkinlikte ufak da olsa Spider-Man 2'den bir şeyler görmeyi bekliyoruz.

"PlayStation olarak vizyonumuz, harika oyunlar oynamak ve yayınlamak adına en iyi yer olmaktır ve dünyanın dört bir yanında binlerce geliştirici ve yayıncı sürekli olarak harika oyunlar yaptığı için ekibimizin işi başından aşkın. Umarım bugün gelecek oyunlardan oluşan geniş bir koleksiyona göz atmak için bizi takip edebilirsiniz."

State of Play Etkinliği Nasıl İzlenir?

14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece 00.00'da başlayacak olan State of Play etkinliğini aşağıdaki YouTube canlı yayını üzerinden takip edebilirsiniz.

Peki sizin yeni State of Play etkinliğinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.