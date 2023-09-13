Steam 20. Yılını Kutluyor: Valve Oyunlarında %90'a Varan İndirimler ve Dahası!

Valve'ın ikonikleşen oyun platform Steam'in 20. yılını kutladığı bugün, PC oyunculuğu alanında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Platform, geçmişini oyunlarındaki mega indirimlerle anlatırken, kendisiyle özdeşleşen eski tasarımını da web sitesine işlemiş durumda.

Steam, 2003 yılında piyasaya sürüldüğünde, dijital dağıtım kavramı henüz yeni gelişiyordu. Valve, Half-Life 2 gibi tek oyunculu oyunları oynamak için bile internet bağlantısı gerektirdiği için tepkiyle karşılaşmıştı.

Steam 20. Yaşına Özel Bir Etkinlik Başlattı

Eleştirilere rağmen Valve yoluna devam etti ve oyunculara daha iyi hizmet verebilmek için platformunda ince ayarlar yaptı. Steam, yalnızca uygun güncellemeler sunmakla kalmayıp aynı zamanda bulut kayıt yedeklemeleri ve oyuncu tarafından oluşturulan içerik için bir merkez gibi karşı konulmaz özellikler sunarak sonunda büyük bir vitrin hâline geldi.

Çoğu oyuncunun takvimlerinde işaretlediği bir etkinlik olan Steam İndirimleri, bazen %90 indirimle oyunlar sunarak tereddütlü alıcıları kararlı kullanıcılara dönüştüren bir başka cazibe merkezi hâline geldi.

Valve, 20. yıldönümüne özel geride bıraktıkları 20 yılda neler yaptıklarını bu sayfada derlerken, ayrıca yepyeni çıkartma ve avatarları da ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Ayrıca yine aynı sayfa üzerinden Valve'in oyunlarındaki özel indirimlere de ulaşabiliyorsunuz.