Steam'in 2025 Yılında En Çok Oynanan Oyunu Sürpriz Bir İsim

Koca bir yılı daha yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Oyun sektörü için bir hayli kaliteli bir 2025 yılı oldu diyebiliyoruz. İlk aylardan itibaren Kingdom Come: Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, Split Fiction, Clair Obscure: Expedition 33 Hollow Knight: Silksong ve Hades 2 dahil birçok kaliteli oyunla buluştuk. SteamDB verilerine bakılırsa, yılın en yüksek eş zamanlı oyuncusuna sahip oyunları da belli oldu. Zirvede ise sürpriz bir ismin olduğunu söyleyebiliriz.

Monster Hunter Wilds, 2025 Yılında Steam Zirvesinde Yer Alıyor

Capcom tarafından hem geliştirilen ve hem de yayınlanan güncel Monster Hunter oyunu, Şubat ayında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için erişime açılmıştı. Halen üstesinden gelinememiş teknik sorunları ve oyun içi ödeme sisteminde aşırıya kaçılmış olması ile eleştiri oklarının hedefinde kalmaya devam ediyor olsa da, SteamDB verilerine göre 1.384.608 eş zamanlı oyuncu ile açık ara liderlik koltuğunda oturuyor. Önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte de pek indirilebilecekmiş gibi görünmüyor.

Listenin geri kalanında ise hayli dişli rakiplerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl ile efsanevi bir geri dönüşe imza atan Battlefield 6, 747.440 ile ikinci sırada yer alır iken hemen arkasından 587.150 eş zamanlı oyuncu ile Hollow Knight: Silksong geliyor. 481.966 eş zamanlı oyuncu ile ARC Raiders, 459.075 eş zamanlı oyuncu ile Schedule 1 ve 313.593 eş zamanlı oyuncu ile ELDEN RING NIGHTREIGN ise listenin geri kalanında dikkat çeken oyunlar oluyorlar.

Yılın diğer iddialı oyunlarından Split Fiction azami 259.003 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşabilmiş iken, bu sayı Kingdom Come: Deliverance II için 256.206, Dispatch için 220.060, Clair Obscure: Expedition 33 için 145.063 ve Hades 2 için de 112.947 olarak görünüyor. Her ne kadar her biri iddialı yapımlar olsalar da içlerinden bir milyon barajını bir tek Monster Hunter Wilds olabildi.

Bu tablo Capcom için hayli yüz güldüren bir tablo hiç şüphesiz ki. Rekabetten açık ara önde çıkması, uygulanan formülün de ne denli başarılı olduğunu ortaya koyuyor diyebiliriz. Bu da markanın sıradaki oyunu hanesine şimdiden bir artı puan olarak yazılabilir.