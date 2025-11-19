Steam'de En Çok Satılan Oyunlar: Listede 4 Günlük Oyun da Var!

SteamDB tarafından raporla birlikte Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Geçtğimiz haftayı kapsayan rapora göre ilk sırada ARC Raiders yer aldı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Listede ayrıca dört gün önce Steam'e gelen Escape from Tarkov da bulunuyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (11-18 Kasım 2025)

İkinci sırada yer alan Anno 117: Pax Romana, şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 13 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sürülen yapım, Roma İmparatorluğu'nda geçiyor. Kaynak yönetiminin oldukça önemli olduğu bu oyunda verdiğimiz her karar, vatandaşların ve şehrin geleceğini etkiliyor.

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops 7 üçüncü sırada konumlandı. Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği oyun 14 Kasım 2025 tarihinde satışa sunuldu. Tek oyunculu, zombi ve çok oyunculu modlara sahip olan oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Karışık" durumda.

Battlefield Studios tarafından geliştirilen Battlefield 6 dördüncü sırada bulunuyor. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunda çok oyunculu modunda tank, helikopter veya uçak kullanabiliyoruz. Araçların yanı sıra engineer, assault, support ve recon olmak üzere dört farklı sınıf mevcut.

Beşinci sırada süper kahraman temasına sahip olan Dispatch konumlandı. 2025 yılının ekim ayında satışa sunulan oyunda verdiğimiz kararlar hikâyenin gidişatını etkiliyor. AdHoc Studio tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki incelemelerinin "Son derece olumlu" olduğunu belirtelim. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor.