50 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bir süredir devam eden ücretsiz oyun furyasına yavaş yavaş Steam de katılıyor. Bugün milyonlarca oyuncu tarafından oynanan sevilen oyun ARK: Survival Evolved, Steam'de ücretsiz olarak dağıtılıyor. Fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun.

Bugün itibariyle Steam üzerinde ücretsiz olan ARK: Survival Evolved, 2017 yılında piyasaya sürülmüş olsa da senelerdir dur durak bilmeden geliştiriliyor. Anlık oyuncu sayısı hâlâ oldukça yüksek olan Studio Wildcard oyununa bu yeni fırsat sayesinde tek kuruş ödemeden katılabilirsiniz. Bu kararın arkasında yatan en büyük neden geçtiğimiz akşamki Xbox/Bethesda konferansında tanıtılan ARK 2 sonrası geliştiricilerin evrene yeni oyuncular katmak istemesi oldu.

ARK: Survival Evolved Hakkında

Çıplak bir adam veya kadın olarak üşüdüğün ve acıktığın ARK isimli gizemli bir adada mahsur kalıyorsun. Avlanmalı, kaynak toplamalı, eşya üretmeli, bitki büyütmeli, teknolojiler araştırmalı ve dayanıklı elementlerle sığınak yapmalısın. Kurnazlığını ve kaynaklarını öldürmek veya dev dinazorları ve adada dolaşan diğer ilkel yaratıkları evcilleştirmek ve beslemek için kullan. Hayatta kalmak için diğer yüzlerce oyuncuyla avlan, hükmet ve kurtul!

ARK: Survival Evolved Sistem Gereksinimleri