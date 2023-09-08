Steam'e Beklenen Özellik Geliyor: Oyunlar Kontrol Cihazınızla Uyumlu mu?

Ekim ayından itibaren Steam, bir oyunun Sony'nin DualSense veya DualShock kontrol cihazlarını destekleyip desteklemediğini öğrenmenizi kolaylaştıracak. Güncelleme, Steam'in arkasındaki şirket olan Valve tarafından platformu daha kontrolcü dostu hâle getirmeyi amaçladığı için geliyor.

Steam bu bilgilendirmeyi sağlayacak olmasının yanı sıra bazı oyunları PlayStation kontrol cihazları için daha uyumlu hâle getiriyor

Geliştiriciler artık Valve tarafından sağlanan bir dizi araç olan Steamworks'te bir anket dolduracaklar. Bu sayede oyunlarının Xbox ve Sony'nin DualShock ve DualSense'i de dâhil olmak üzere farklı kontrol cihazı türleriyle iyi çalışıp çalışmadığını belirtebilecekler. Yeni bir oyun için alışveriş yaparken, bu bilgileri doğrudan Steam mağazasında görebileceksiniz.

Steam'de Sony Kontrol Cihazı Kullananların Sayısı Giderek Artıyor

Bu hamle, Steam'de Sony kontrol cihazlarını kullananların sayısının artmasıyla birlikte geldi. 2018'de Steam'deki tüm oyun oturumlarının yalnızca %11'inde Sony kontrol cihazı kullanılıyordu. Bu sayı bugün %27'ye yükselmiş durumda.

Eğer hangi oyunların Sony kontrol cihazınızla uyumlu olduğundan emin olamayan bir oyuncuysanız, Steam artık mağazadan sağlayacağı bir bilgiyle bu seçimi kolaylaştıracak.

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