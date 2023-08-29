Steam'de 85 TL Olan Oyun GOG'da Ücretsiz Oldu!
Steam fiyatı 85 TL olan oyun bu hafta GOG'da ücretsiz. Oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İşte detaylar!
Steam, Epic Games ve GOG uzun süredir belli aralıklarla ücretsiz oyunlar dağıtarak oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başarıyor.
Bugünkü ücretsiz oyunumuz ise dijital oyun platformu GOG'dan geliyor. Hero of the Kingdom II adındaki görsel roman türündeki macera oyunu GOG'da ücretsiz oldu.
Steam'de 85 TL değerinde olan Hero of the Kingdom II, kaçırılan kız kardeşini aramaya koyulduğunuz macera, strateji ve görsel roman türündeki bir oyun.
Hero of the Kingdom II Nasıl Ücretsiz Edinilir?
- Oyunu ücretsiz olarak edinmek için öncelikle GOG web sitesine veya uygulamasına gitmeniz gerekiyor.
- GOG hesabınıza giriş yapın.
- Ana sayfada göreceğiniz Hero of the Kingdom II'nin sayfasına girin.
- Sepete ekle dedikten sonra ilerlemeye devam edin.
- Oyuna artık kütüphaneniz üzerinden erişebilirsiniz.
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