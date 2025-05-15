Steam Şifrenizi Hemen Değiştirin: 89 Milyon Hesabın Bilgileri Çalındı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, korkunç bir iddia ile gündemde. Buna göre platformda yer alan 89 milyon kullanıcının bilgileri çalındı ve Dark Web'de satışa çıktı. Uzmanlar, şifrelerini değiştirmeyen ve iki adımlı kimlik doğrulama kullanmayan hesapların risk altında olduğunun altını çiziyor. İşte detaylar!

89 Milyon Steam Kullanıcısının Bilgileri Çalındı

Underdark AI adlı bir güvenlik firması, Machine1337 isimli bir hacker'ın 89 milyon Steam hesap bilgisini 5.000 dolara sattığını iddia etti. Eğer bu veriler gerçekse satın alan kişi, 2FA olmayan hesaplara erişebilir. Pek çok kullanıcının hesabında onlarca ve hatta yüzlerce oyun olduğunu göz önünde bulundurursak durumun oldukça ciddi olduğunu söyleyebiliriz.

İşin kötü yanı ise Steam kullanıcılarına ait hesap bilgilerinin nasıl ele geçirildiğinin bilinmemesi. Pek çok kişi ilk etapta bu durumun Valve'ın sistemlerindeki bir açıktan kaynaklandığını düşünse de şirket kendilerinden kaynaklanan bir sızıntı iddialarını kesin bir dille reddetti.

Şirketin oyuncu topluluklarıyla oldukça yakın bir ilişkiye sahip olması nedeniyle herkes bu yalanlamaya inanırken, sızıntının kaynağının belirsiz kalması da "ya tekrar olursa" endişelerine neden oldu. Gerçek şimdilik ortaya çıkmazken, oyuncuların kendini korumak için yapması gerekenler ise oldukça basit.

İlk olarak Steam şifrenizi değiştirmelisiniz. Steam şifrenizle aynı olan başka platformlarda hesaplarınız varsa onların da şifresini hemen değiştirmeli ve bir daha birbirini tekrar eden şifreler kullanmamalısınız. Herhangi bir nedenden Steam Guard yani iki adımlı kimlik doğrulama kapalıysa bunu hemen yeniden aktifleştirmelisiniz.

Hacker'lar ele geçirdikleri bilgileri farklı şekillerde kullanacak kadar zekidir. Bu nedenle hesabınızı güvene alsanız bile dikkatli olmalısınız. Örneğin sızdırılan kişisel bilgiler arasında e-posta adresiniz de olacağı için şüpheli mailleri hemen silmeli ve hiçbir koşulda bu şekilde gelen bağlantılara tıklamamalı ve gönderilen dosyaları indirmemelisiniz.

Steam'in kullanıcı bilgilerini gerçekten çaldırıp çaldırmadığı ya da eğer doğruysa bu sızıntının nereden kaynaklandığı belirsiz. Ancak Türkiye'deki oyun fiyatlarını göz önünde bulunduracak olursak dikkatli olmakta fayda olduğunu söyleyebiliriz.